Hermetismo en Millonarios para conocer el reemplazo de Hernán Torres; "nombres no te voy a dar"

Millonarios destituyó a su técnico, Hernán Torres, luego de caer anoche 2-1 contra el Deportivo Pasto, su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura colombiano, resultados que lo tienen en el fondo de la tabla.

"Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución", señaló Millonarios este jueves en un comunicado en el que anunció que Torres "no continuará como director técnico del equipo". Sobre lo que se vendrá en el elenco azul no quiso profundizar el director deportivo Ariel Michaloutsos, en su llegada a Bogotá, este jueves.



En Millonarios se pronunciaron sobre salida de Hernán Torres

En el aeropuerto El Doradado, Ariel Michaloutsos atendió a la prensa pero fue alguien de pocas palabras y por el momento hay hermetismo en el club 'embajador' en cuanto al reemplazo del experimentado entrenador, para tomar las riendas de un equipo que busca revertir el mal inicio en esta Liga BetPlay 2026-I.

De entrada le preguntaron al director deportivo sobre la decisión del despido de Hernán Torres, a lo que respondió con un "sí, una lástima pero bueno, una lástima", y cuando le consultaron sobre el sucesor a ese cargo cerró con un "estamos trabajando en eso", por lo que se espera que en las próximas horas o días pueda conocerse al nuevo entrenador de Millonarios.

Para cerrar a Ariel Michaloutsos le cuestionaron sobre algunos nombres que desde ya acaparan la prensa del fútbol colombiano, a lo que cerró con la siguiente frase. "No, perdona pero no te bueno dar nombres, pero pronto. Hay que trabajar en eso", concluyó el directivo en la corta charla con los medios de comunicación en su llegada a Bogotá, luego de la derrota de la noche de miércoles en el estadio Departamental Libertad.



¡Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios habla sobre la salida de Hernán Torres tras la llegada del equipo en la derrota ante Pasto! #DespiertaWIN ⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/YMtZzDHFgx — Win Sports (@WinSportsTV) January 29, 2026

Antes de la derrota ante el Deportivo Pasto, Millonarios había perdido con el Atlético Bucaramanga (2-1) y con Junior (1-2), por lo cual el partido de anoche, en el que volvió a jugar unos minutos el veterano Falcao García, resultaba crucial para contener la crisis pero el conjunto azul volvió a caer y dejó sin piso al técnico.

Torres, que jugó en Millonarios, ha sido técnico del equipo en dos ocasiones y estaba al frente del banquillo desde agosto de 2025.

La liga colombiana es liderada justamente por el Deportivo Pasto, con nueve puntos producto de tres partidos, mientras que Millonarios está en blanco, en el último puesto entre 20 equipos, con un saldo negativo de tres goles.