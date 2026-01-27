Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sorpresiva llegada de nuevos socios a club del fútbol colombiano; pagaron deuda y son noticia

Sorpresiva llegada de nuevos socios a club del fútbol colombiano; pagaron deuda y son noticia

Tanto la Liga como el Torneo del fútbol colombiano ya empezaron, pero la información que está dando de qué hablar es por un tema que se presentó fuera de las canchas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Imagen de referencia de un partido del fútbol colombiano en 2026
Imagen de referencia de un partido del fútbol colombiano en 2026
Twitter Oficial de Real Cartagena

Publicidad

Publicidad

Publicidad