Sorpresiva llegada de nuevos socios a club del fútbol colombiano; pagaron deuda y son noticia

El fútbol colombiano no para de dar noticias y, en esta ocasión, tienen que ver con un histórico club. Real Cartagena ya quedó habilitado para jugar sus partidos, en condición de local, en el estadio Jaime Morón, luego de que se realizara el pago de la deuda que tenía pendiente con el Distrito de la ciudad. La suma de dinero, según informan medios locales, ascendía a los 300 millones de pesos.

Recordemos que el alcalde Dumek Turbay se pronunció, ante los medios de comunicación, antes de que se efectura este pago, y fue contundente. "Yo soy hincha del Real Cartagena, pero a la directiva hay que decirle que deben pagar. Si lo hacen, pueden jugar en el estadio Jaime Morón, si no, no juegan en el estadio y listo", sentenció el mandatario, cuya declaración fue complementada.

"Estamos esperando a que los directivos se pongan en contacto con nosotros porque ellos propusieron cancelar un saldo ahora y el resto en 90 días y se rechazó. Ellos saben que deben cancelar la deuda, por ley es así", agregó Campo Elías Therán Jr, director del Ider. Finalmente, esa historia tuvo un final feliz y así se confirmó este martes 27 de enero, gracias a los nuevos socios que llegaron.

El estadio de Cartagena tendría nuevo equipo en 2026. Foto: Real Cartagena.

La deuda fue asumida y cancelada por el Grupo Empresarial Díaz, que recientemente ingresó a la estructura accionaria de Real Cartagena a través de su firma Diseños y Construcciones del Caribe, una compañía privada del sector de maquinaria amarilla. Allí, el representante y vocero en el ámbito deportivo será Jorge Antonio Díaz, de 20 años, quien, desde ahora, tendrá voz y voto.



Así las cosas, Real Cartagena podrá jugar en el estadio Jaime Morón y reencontrarse con su afición. Esto ocurrirá el próximo viernes 30 de enero, por la fecha 2 del Torneo BetPlay I-2026, cuando reciba a Real Cundinamarca, a las 7:30 de la noche. Cabe aclarar que los 'auriverdes' vienen de ganar 0-1 a Real Santander, por la primera jornada de ese certamen, empezando de buena manera.