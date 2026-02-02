Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-3 Junior

Publicidad
La cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuó este lunes desde tempranas horas de la tarde con la reanudación del juego entre Millonarios e Independiente Medellín, en el estadio El Campín. Luego de los 35 minutos que restaban, todo quedó en un empate 0-0. Los 'embajadores' sumaron su primera unidad, mientras que los 'poderosos' acumulan dos puntos.
Entrada la noche, en el estadio Metropolitano de Techo, Internacional de Bogotá y Deportes Tolima igualaron 0-0. Los 'pijaos' resistieron pese a quedarse con un jugador menos desde los tres minutos, tras la expulsión de Junior Hernández.
La fecha comenzó el sábado con un empate 1-1 entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza CEIF. Luifer Hernández puso en ventaja (12') a los 'motilones' y Harold Balanta selló las 'tablas' para los 'amix' (86').
En la noche sabatina, un agónico gol de Emanuel Olivera (90+7') le dio a Santa Fe el triunfo 1-0 sobre Boyacá Chicó, en Tunja.
Las emociones continuaron el domingo con una paliza 5-0 de Atlético Bucaramanga frente a Alianza FC. Fabián Sambueza, Juan Mosquera, Luciano Pons, Emerson Batalla y Kevin Londoño le dieron la victoria a los 'leopardos'.
En Palmaseca, Deportivo Cali tampoco tuvo piedad con Deportivo Pasto y lo goleó 3-0. Un doblete de Stiven 'Titi' Rodríguez y un gol de Juan Ignacio Dinenno pusieron a celebrar a los 'azucareros'.
Más tarde, en Manizales, Once Caldas y Jaguares no se sacaron ventaja. Dayro Moreno anotó para el blanco blanco, pero Yan Carlos Mosquera silenció el Palogrande.
Finalmente, en Villavicencio, Llaneros y Águilas Doradas también quedaron en 'tablas'. Kevin Caicedo adelantó los de la Media Colombia y Jorge Rivaldo rescató a los de Rionegro.
Miércoles 4 de febrero
Atlético Nacional vs. América de Cali
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Pasto
|4
|3
|0
|1
|5
|0
|5
|9
|2
|Bucaramanga
|4
|2
|2
|0
|10
|4
|6
|8
|3
|Tolima
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|América
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|5
|Internacional
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|-1
|7
|6
|Deportivo Cali
|4
|2
|0
|2
|7
|4
|3
|6
|7
|Llaneros
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|2
|6
|8
|Once Caldas
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|9
|Santa Fe
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|10
|Fortaleza
|4
|1
|3
|0
|3
|2
|1
|6
|11
|Junior
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|12
|Águilas Doradas
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13
|Jaguares
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|14
|Atlético Nacional
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|15
|Cúcuta
|4
|0
|2
|2
|5
|7
|-2
|2
|16
|Deportivo Pereira
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|17
|Medellín
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|18
|Millonarios
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|1
|19
|Boyacá Chicó
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
|20
|Alianza
|4
|0
|1
|3
|1
|9
|-8
|1