Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-3 Junior

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-3 Junior

Este lunes, Millonarios empató con Medellín; Internacional de Bogotá y Tolima quedaron en 'tablas' en Bogotá y Junior venció en un buen juego al Deportivo Pereira.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Pereira vs. Junior - Fecha 4.
Pereira vs. Junior - Fecha 4.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad