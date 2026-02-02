Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-3 Junior

La cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuó este lunes desde tempranas horas de la tarde con la reanudación del juego entre Millonarios e Independiente Medellín, en el estadio El Campín. Luego de los 35 minutos que restaban, todo quedó en un empate 0-0. Los 'embajadores' sumaron su primera unidad, mientras que los 'poderosos' acumulan dos puntos.

Entrada la noche, en el estadio Metropolitano de Techo, Internacional de Bogotá y Deportes Tolima igualaron 0-0. Los 'pijaos' resistieron pese a quedarse con un jugador menos desde los tres minutos, tras la expulsión de Junior Hernández.

La fecha comenzó el sábado con un empate 1-1 entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza CEIF. Luifer Hernández puso en ventaja (12') a los 'motilones' y Harold Balanta selló las 'tablas' para los 'amix' (86').

En la noche sabatina, un agónico gol de Emanuel Olivera (90+7') le dio a Santa Fe el triunfo 1-0 sobre Boyacá Chicó, en Tunja.



Las emociones continuaron el domingo con una paliza 5-0 de Atlético Bucaramanga frente a Alianza FC. Fabián Sambueza, Juan Mosquera, Luciano Pons, Emerson Batalla y Kevin Londoño le dieron la victoria a los 'leopardos'.

En Palmaseca, Deportivo Cali tampoco tuvo piedad con Deportivo Pasto y lo goleó 3-0. Un doblete de Stiven 'Titi' Rodríguez y un gol de Juan Ignacio Dinenno pusieron a celebrar a los 'azucareros'.

Más tarde, en Manizales, Once Caldas y Jaguares no se sacaron ventaja. Dayro Moreno anotó para el blanco blanco, pero Yan Carlos Mosquera silenció el Palogrande.

Finalmente, en Villavicencio, Llaneros y Águilas Doradas también quedaron en 'tablas'. Kevin Caicedo adelantó los de la Media Colombia y Jorge Rivaldo rescató a los de Rionegro.



Fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026

Cúcuta 1-1 Fortaleza CEIF

Boyacá Chicó 0-1 Independiente Santa Fe

Atlético Bucaramanga 5-0 Alianza FC

Deportivo Cali 3-0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-1 Jaguares

Millonarios 0-0 Independiente Medellín

Llaneros 1-1 Águilas Doradas

Internacional de Bogotá 0-0 Deportes Tolima

Deportivo Pereira 2-3 Junior

Miércoles 4 de febrero

Atlético Nacional vs. América de Cali



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026