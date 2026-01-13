Teófilo Gutiérrez ya definió su futuro: confirmó el equipo en el que jugará en 2026

Teófilo Gutiérrez seguirá escribiendo su historia con Junior de Barranquilla. Este martes 13 de enero, el propio jugador confirmó la renovación de su contrato, una noticia que fue recibida con entusiasmo por la afición, consciente de que se trata de uno de los máximos ídolos en la historia de la institución. A sus 40 años, 'Teo' continuará defendiendo los colores del equipo que lo vio consagrarse y con el que ha construido un vínculo especial, marcado por títulos, goles y liderazgo dentro y fuera del campo.

"Todo muy bien, gracias a Dios, ya tenemos la pinta puesta para la presentación del equipo esta noche. Gracias a Dios, ya firmamos la renovación", contó en declaraciones para los medios de Barranquilla. De igual manera, envió un mensaje para la Superliga, donde 'el tiburón' se enfrentará con Independiente Santa Fe. "La hinchada siempre espera a lo último, pero sé que van a responder y será una linda final, la cual queremos ganar", sentenció el experimentado jugador.

La renovación se da en un momento inmejorable, luego de que Junior se coronara campeón de la Liga BetPlay II-2025, tras imponerse sobre Deportes Tolima en la gran final, un logro que reafirmó el impacto del atacante en el plantel. Aunque su rol ha evolucionado con el paso del tiempo, Gutiérrez fue una pieza clave en la campaña campeona, aportando jerarquía, lectura de juego y una mentalidad ganadora que resultó fundamental en los momentos decisivos del torneo.

Teófilo Gutiérrez es sinónimo de Junior. Desde su debut, su nombre ha quedado grabado en la memoria de la hinchada gracias a actuaciones memorables, goles determinantes y una conexión única. Su regreso al club y posterior título de Liga reforzaron su estatus de referente absoluto, convirtiéndolo en un símbolo de identidad y pertenencia para el equipo barranquillero.



✅ “GRACIAS A DIOS YA FIRMAMOS.”



Teo Gutiérrez confirma que RENOVÓ con Junior. 📑🦈



pic.twitter.com/BTT7DDINM7 — Toque Sports (@ToqueSports) January 13, 2026

Publicidad

Con esta renovación, Junior apuesta no solo por el talento futbolístico de 'Teo', sino también por su liderazgo y experiencia, elementos clave en un plantel que buscará defender el título y ser protagonista en los torneos locales e internacionales. Así, Teófilo Gutiérrez tendrá una nueva oportunidad de seguir ampliando su legado en Junior, con la ilusión intacta y el objetivo claro de sumar más alegrías a una hinchada que lo reconoce como uno de los suyos.