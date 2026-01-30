Un 2025 inolvidable para el fútbol colombiano y la Selección Colombia; títulos y alegrías

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, con las primeras dos fases de venta de boletos finalizadas, los fanáticos del mundo se preparan para la gran apertura programada para el 11 de junio, donde se enfrentarán México contra Sudáfrica. La clasificatoria nos muestra a siete selecciones latinoamericanas listas para participar con todo, ¡Y Colombia es una de ellas! Competirá dentro del grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo. Con este panorama lleno de emoción rumbo al 2026, vale la pena revivir los mejores momentos del fútbol colombiano que nos llenaron de pasión y emoción este año.

EN LO NACIONAL

Se mire por donde se mire, el 2025 fue un año de buenos resultados para el fútbol colombiano, no solo a nivel internacional, sino también en los partidos locales que se vivieron con intensidad, lo cual permitió que el fútbol colombiano se consolidara en un nivel de competencia alto en todos sus encuentros.

Atlético Nacional

Mantuvo su lugar durante la Copa BetPlay en una final contra el Independiente Medellín, que terminó en un 1-0 gracias al gol de Andrés Román en el minuto nueve. Este triunfo reafirmó el título de campeón para Atlético Nacional, que sigue ampliando su palmarés.

Atlético Nacional, entre los 10 mejores de Sudamérica según la IFFHS Foto: Atl. Nacional.

Independiente Santa Fe

Se coronó como campeón de la Liga I-2025, donde presenciamos un partido sorprendente al ganarle 2-1 a Independiente Medellín. Durante su participación en el primer semestre de la Liga BetPlay, el equipo cardenal consiguió 14 victorias.

La emoción de la cancha dio un espectáculo tan intenso, que tuvimos protagonistas como Hugo Rodallega en más de un titular.



Jugadores de Independiente Santa Fe celebran su título de la Liga BetPlay I-2025 AFP

Junior de Barranquilla

No quedó atrás, pues se llevó el título en el Torneo Finalización 2025 de la Liga Bet Play con un impresionante resultado global 4-0 contra Deportes Tolima, bajo la dirección de Alfredo Arias.

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, tras vencer a Deportes Tolima Archivo de Colprensa

LA SELECCIÓN COLOMBIA

Uno de los momentos más esperados, y de los más celebrados, fue la clasificación al Mundial 2026. La Selección Colombia fue la tercera mejor de las Eliminatorias Sudamericanas, solo siendo superada por Argentina y Ecuador.

Recordemos que el primer encuentro de la 'tricolor', en dicho certamen, será contra Uzkbekistán, programado para el 17 de junio de 2026, llenando de ilusión a los hinchas que sueñan con que Colombia haga historia.

Luis Díaz, Daniel Muñoz, Richard Ríos y Jhon Arias celebran un gol con la Selección Colombia en Copa América Getty Images

¿Y EL FÚTBOL FEMENINO?

Colombia destacó este año no solo por sus excelentes resultados en el fútbol varonil: la Selección Colombiana femenina tuvo un encuentro final épico en la Copa América 2025 el pasado 2 agosto, donde los equipos jugaron en un partido tan reñido, que la victoria se disputó con vigor en penales. El resultado fue una victoria 5-4 favor Brasil, sin embargo, la emoción no abandonó al equipo colombiano, donde la arquera, Katherine Tapia fue clave a lo largo de todo el partido. A pesar de no llevarse el título, Colombia demostró que su fuerza de ataque femenina es un contrincante que merece estar en lo alto.

Con este relevante panorama, cerramos un año lleno de momentos inolvidables: clásicos épicos, desempates emocionantes, jugadas increíbles y una fuerza futbolera que pone a Colombia como un contrincante digno a enfrentar en la Copa Mundial 2026. Falta poco para el primer partido, pero el futuro ya se siente con pasión e ilusión en cada cancha y el corazón de los fanáticos colombianos.

Mayra Ramírez y Linda Caicedo con Selección Colombia femenina - Foto: Conmebol