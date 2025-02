Gerard Piqué ‘ninguneó’ a Lionel Messi y se encendió la polémica en el mundo del fútbol

Gerard Piqué siempre se ha caracterizado por ser directo, franco y sincero a la hora de dar sus declaraciones, por eso una vez más es noticia y generó polémica por una elección que hizo recientemente sobre sus cinco futbolistas favoritos.

Aunque muchos pensarían que Lionel Messi entraría en ese top 5 de los jugadores que más ha disfrutado ver el exjugador español, sorprendió que no lo tuvo en cuenta y en el mundo del fútbol, y en especial en el del Barcelona, generó molestia.

En una dinámica con un influencer llamado ‘Adri Contreras’, Gerard Piqué no titubeó al dar sus cinco futbolistas favoritos, varios de ellos con pasado en el equipo catalán, pero ni pensó en poner al astro argentino, con el que compartió tantos años y con el que levantó tantos títulos en la era más gloriosa del club culé.

“Yo era muy fan de Hristo Stoichkov, marcó mi infancia. Luis Figo también es otro que marcó mi infancia, cuando estaba en el Barca para mí era lo más, pero me marcó más cuando se fue al Real Madrid y rompió muchos corazones. Me hizo mucha ilusión jugar contra Francesco Totti en Manchester United y Roma y creo que Ronaldo, el primero era muy especial. Ronaldinho también es muy especial aunque no llegué a jugar con él. Fueron jugadores que crecí con ellos”, fueron las declaraciones de Piqué.

Por supuesto, en redes sociales los comentarios y opiniones de lo dicho por Piqué generaron rabia en algunos, por no tener en cuenta al compañero por tantos años en su exitoso paso por el Barcelona, aunque también otros recalcaron que no habló de los mejores, sino de sus favoritos desde la infancia, porque creció viendo a varios de ellos.

Gerard Piqué y su admiración por Lionel Messi

Más allá de que en esta oportunidad no lo escogió entre sus cinco jugadores favoritos, en pasadas oportunidades, en especial cuando jugaban juntos en el Barcelona, el exdefensor español tuvo palabras de elogio para el astro argentino.

"Lionel Messi siempre ha sido diferente a los demás. Cristiano es el mejor entre los humanos, pero Leo es un extraterrestre; no pertenece a este planeta. Lo vi entrenar todos los días haciendo cosas increíbles. Nunca habrá alguien con su velocidad mental y determinación", afirmó hace algunos años.

Además, tras el Mundial que ganó el argentino en Qatar 2022, Gerard Piqué señaló que "creo que ya no hay dudas, es el mejor jugador de la historia del fútbol", sentenció en aquella oportunidad tras la obtención del certamen orbital por parte de Messi Cuccittini.