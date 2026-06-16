Partidos EN VIVO HOY 16 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este martes sigue la emoción del Mundial 2026 con cuatro partidazos, entre esos el Argentina vs. Argelia, que usted podrá disfrutar EN VIVO por Gol Caracol, www.golcaracol.com ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos ) y Ditu.
Los otros compromisos de la jornada en la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, serán los de Irak vs. Noruega, Argentina vs. Argelia e Austria vs. Jordania. Por eso, agéndese para ver EN VIVO los partidos de este martes 16 de junio en las diferentes plataformas digitales y canales de televisión.
Partidos del Mundial HOY EN VIVO 16 de junio de 2026
|Partido
|Hora
|Canal de transmisión
|Francia vs Senegal
|2:00 p. m.
|DGO,DSports,Paramount+,DIRECTV 4K,DAZN,Amazon Prime Video
|Irak vs Noruega
|5:00 p. m.
|DGO,DSports 2,Paramount+,DIRECTV 4K,DAZN,Amazon Prime Video,Win Play,Win Fútbol+,Win Sports,DSPORTS+ Plus
|Argentina vs Argelia
|8:00 p. m.
|Caracol TV, Ditu
|Austria vs Jordania
|11:00 p. m.
|DGO,DSports,Paramount+,DIRECTV 4K,DAZN,Amazon Prime Video
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