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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 16 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 16 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 16 de junio, debuta Francia, Argentina y Noruega, entre otros más. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Lionel Messi con la Selección de Argentina
Lionel Messi con la Selección de Argentina
AFP

Este martes sigue la emoción del Mundial 2026 con cuatro partidazos, entre esos el Argentina vs. Argelia, que usted podrá disfrutar EN VIVO por Gol Caracol, www.golcaracol.com ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos ) y Ditu.

Los otros compromisos de la jornada en la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, serán los de Irak vs. Noruega, Argentina vs. Argelia e Austria vs. Jordania. Por eso, agéndese para ver EN VIVO los partidos de este martes 16 de junio en las diferentes plataformas digitales y canales de televisión.

Partidos del Mundial HOY EN VIVO 16 de junio de 2026

PartidoHoraCanal de transmisión
Francia vs Senegal2:00 p. m.DGO,DSports,Paramount+,DIRECTV 4K,DAZN,Amazon Prime Video
Irak vs Noruega5:00 p. m.DGO,DSports 2,Paramount+,DIRECTV 4K,DAZN,Amazon Prime Video,Win Play,Win Fútbol+,Win Sports,DSPORTS+ Plus
Argentina vs Argelia8:00 p. m.Caracol TV, Ditu
Austria vs Jordania11:00 p. m.DGO,DSports,Paramount+,DIRECTV 4K,DAZN,Amazon Prime Video
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