Jugó con Real Madrid en el 8-0 sobre Millonarios y sería nuevo refuerzo de Deportivo Pasto

Mientras que se pone en curso toda la programación de la segunda fecha de la Liga Betplay II del fútbol colombiano, los diferentes equipos se siguen moviendo de particular manera para conseguir los refuerzos que restan para sus nóminas. Ese es el caso del Deportivo Pasto, que estaría cerca de incorporar a una nueva cara proveniente de Europa.

Se trata del defensor Derik Osede Prieto, de 33 años, español de origen nigeriano y que hizo toda su formación deportiva en el Real Madrid Castilla, filial del cuadro blanco, e incluso alcanzó a jugar en el remate del partido en el que golearon 8 a 0 a Millonarios, en el Trofeo Santiago Bernabéu, de 2012. José Mourinho, DT del encopetado cuadro europeo, lo mandó a la cancha para reemplazar a Fabio Coentrao, al minuto 73.

La noticia fue entregada hace algunas horas por el periodista Germán Paz, quien sigue la información del cuadro del sur del país. "Osede se pone la camiseta del Pasto, falta la firma (en el contrato)", escribió el referido comunicador en su cuenta de 'X'.

Derik Osede Prieto se pone la camiseta de Pasto (falta la firma)



🧾 Información básica

Nombre completo: Derik Osede Prieto

Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1993

Lugar: Madrid, España

Edad: 33 años

Estatura: 1,84 m

Posición: Defensa central

Pierna: Derecha



👉 Es un… pic.twitter.com/K7fUXJioZm — Germán Andrés Paz (@germanandrespaz) August 1, 2026

El futbolista además de estar en las huestes del Real Madrid, también se destacó por sus llamados a la Selección España en las categorías menores. 'Participó en el Mundial Sub-20 de 2013



Fue internacional en categorías juveniles hasta Sub-21", resaltó Paz hace unas horas. Osede fue campeón Sub-19 con España en Estonia y compartió con jugadores como: Gerard Deulofeu, Jesé Rodríguez, Óliver Torres, Saúl Ñíguez y Kepa Arrizabalaga. El DT era Julen Lopetegui.

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En cuanto a clubes, Osede vistió la camiseta de Deportes La Coruña, Numancia y Pontevedra, del ascenso ibérico; en Bolton, de Inglaterra; Inter Turku, de Finlandia, y recientemente en el UD Bardastra, de la Segunda Federación de España.

Ahora lo que resta es esperar si toda la negociación se concreta y Pasto anuncia su contratación. Hay que recordar que los nariñenses tienen como entrenador al español Jonathan Risueño.

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¿Cuándo juega el Deportivo Pasto?

Los 'volcánicos' tendrán acción este sábado 1 de agosto, a las 2:00 p.m. (hora Colombia), contra Águilas Doradas, por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026. La pelota rodará en el estadio La Libertad, de la capital del departamento de Nariño.

Cabe recordar, que, en la primera jornada, Pasto venció 3-0 a Deportivo Pereira, en condición de visitante.