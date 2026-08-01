Controversia con permanencia de James Rodríguez en Selección Colombia; "no tiene méritos ahora"

Las declaraciones de Jorge Luis Pinto volvieron a generar debate alrededor de la Selección Colombia y, especialmente, sobre el presente de James Rodríguez. El experimentado entrenador santandereano cuestionó la continuidad del volante como una de las piezas centrales del combinado nacional y aseguró que el rendimiento reciente del futbolista no justifica el papel protagónico que sigue teniendo dentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

En diálogo con 'El País', de Cali, Pinto fue contundente al referirse al capitán de la Selección Colombia y dejó una frase que seguramente abrirá una nueva discusión entre los aficionados. “A James Rodríguez pueden tenerlo en cuenta para un rato o un tiempo, pero no para sostenerlo como si fuera primordial y principal del equipo. De ninguna manera. Él no ha hecho méritos, al menos en los últimos tiempos como si lo hizo hace 8 o 10 años, pero ahora no y no tiene los méritos suficientes ni siquiera para ser capitán de Colombia, porque hay gente con mejor rendimiento y disposición”.

El entrenador también analizó el trabajo que ha realizado Néstor Lorenzo desde que asumió la dirección técnica del combinado nacional. Aunque evitó hacer una crítica completamente negativa, sí dejó claro que, en su concepto, el proceso necesita evolucionar para competir al más alto nivel internacional.

“Hasta hoy lo de Néstor Lorenzo no es bueno, diría que regular, pero no es malo tampoco. Si él quiere continuar tiene que mejorar muchos conceptos, especialmente de lo que se llama la ciencia del entrenamiento táctico de cual yo hablo mucho”, afirmó Pinto.



El exseleccionador colombiano fue más allá y sostuvo que el estilo de trabajo implementado desde la etapa de José Pékerman no ha cambiado de manera significativa. Según explicó, el fútbol colombiano continúa alejado de los modelos tácticos que hoy marcan la diferencia en las principales selecciones del mundo.

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“Nosotros estamos en la patria boba desde hace 12 años, cuando estaba el profesor José Pékerman, que es el mismo modelo y estilo de trabajo que tiene Lorenzo, en el cual no se entregan formas de juego modernas como la tiene España, Japón, Marruecos, como la tiene Noruega posicionándose como lo hizo ante Brasil, y eso lo da el entrenamiento”.

Finalmente, Pinto profundizó en los aspectos tácticos que, a su juicio, limitan el crecimiento de la Selección Colombia y explicó por qué considera que el equipo todavía está lejos de alcanzar el nivel de las potencias internacionales.

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“España es una consecuencia de la ciencia del entrenamiento táctico y el entrenamiento de Colombia no tiene la intensidad, creo yo, y eso se ve en el campo de juego a través de muchos conceptos de la presión, que por ejemplo la del equipo que a veces es sencilla y a veces no, y eso no se puede hacer así; su técnica colectiva no es de lo mejor para sostener un partido, jugar con líneas adelantadas es un riesgo para los defensas porque los contragolpean y los de punta no hace trabajo de presión”.