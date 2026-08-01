Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MERCADO DE FICHAJES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Controversia con permanencia de James Rodríguez en Selección Colombia; "no tiene méritos ahora"

Controversia con permanencia de James Rodríguez en Selección Colombia; "no tiene méritos ahora"

Un reconocido entrenador de nuestro país analizó a detalle a la Selección Colombia tras lo mostrado en el Mundial 2026 y le 'dio palo' al volante James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de ago, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
AFP

Las declaraciones de Jorge Luis Pinto volvieron a generar debate alrededor de la Selección Colombia y, especialmente, sobre el presente de James Rodríguez. El experimentado entrenador santandereano cuestionó la continuidad del volante como una de las piezas centrales del combinado nacional y aseguró que el rendimiento reciente del futbolista no justifica el papel protagónico que sigue teniendo dentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

En diálogo con 'El País', de Cali, Pinto fue contundente al referirse al capitán de la Selección Colombia y dejó una frase que seguramente abrirá una nueva discusión entre los aficionados. “A James Rodríguez pueden tenerlo en cuenta para un rato o un tiempo, pero no para sostenerlo como si fuera primordial y principal del equipo. De ninguna manera. Él no ha hecho méritos, al menos en los últimos tiempos como si lo hizo hace 8 o 10 años, pero ahora no y no tiene los méritos suficientes ni siquiera para ser capitán de Colombia, porque hay gente con mejor rendimiento y disposición”.

Inter de Miami vs. Columbus Crew
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Inter de Miami vs. Columbus Crew en el partido de la MLS

Real Madrid venció 8-0 a Millonarios en el 2012.
Fútbol Colombiano

Jugó con Real Madrid en el 8-0 sobre Millonarios y sería nuevo refuerzo de Deportivo Pasto

Real Betis en partido de pretemporada.
Colombianos en el exterior

Real Betis, de Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández, cerrará pretemporada contra un 'grande' de Europa

El entrenador también analizó el trabajo que ha realizado Néstor Lorenzo desde que asumió la dirección técnica del combinado nacional. Aunque evitó hacer una crítica completamente negativa, sí dejó claro que, en su concepto, el proceso necesita evolucionar para competir al más alto nivel internacional.

“Hasta hoy lo de Néstor Lorenzo no es bueno, diría que regular, pero no es malo tampoco. Si él quiere continuar tiene que mejorar muchos conceptos, especialmente de lo que se llama la ciencia del entrenamiento táctico de cual yo hablo mucho”, afirmó Pinto.

El exseleccionador colombiano fue más allá y sostuvo que el estilo de trabajo implementado desde la etapa de José Pékerman no ha cambiado de manera significativa. Según explicó, el fútbol colombiano continúa alejado de los modelos tácticos que hoy marcan la diferencia en las principales selecciones del mundo.

Publicidad

“Nosotros estamos en la patria boba desde hace 12 años, cuando estaba el profesor José Pékerman, que es el mismo modelo y estilo de trabajo que tiene Lorenzo, en el cual no se entregan formas de juego modernas como la tiene España, Japón, Marruecos, como la tiene Noruega posicionándose como lo hizo ante Brasil, y eso lo da el entrenamiento”.

Finalmente, Pinto profundizó en los aspectos tácticos que, a su juicio, limitan el crecimiento de la Selección Colombia y explicó por qué considera que el equipo todavía está lejos de alcanzar el nivel de las potencias internacionales.

Publicidad

“España es una consecuencia de la ciencia del entrenamiento táctico y el entrenamiento de Colombia no tiene la intensidad, creo yo, y eso se ve en el campo de juego a través de muchos conceptos de la presión, que por ejemplo la del equipo que a veces es sencilla y a veces no, y eso no se puede hacer así; su técnica colectiva no es de lo mejor para sostener un partido, jugar con líneas adelantadas es un riesgo para los defensas porque los contragolpean y los de punta no hace trabajo de presión”.

Real Betis en partido de pretemporada.
Colombianos en el exterior

Real Betis, de Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández, cerrará pretemporada contra un 'grande' de Europa

Yan Diomande, jugador de RB Leipzig.
Gol Caracol

¿Yan Diomande, en camino al Real Madrid? RB Leipzig dio pistas con sorpresiva decisión

Jesse Bisiwu, nuevo jugador del Barcelona.
Gol Caracol

Barcelona y un inesperado fichaje; anunciaron a 'joya' de 18 años

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

James Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad