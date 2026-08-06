La Selección Colombia femenina obtuvo medalla de plata en los Centroamericanos; cayó con México

Este jueves 6 de agosto, la Selección Colombia femenina se enfrentó a México por el duelo correspondiente a la gran final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se están realizando en República Dominicana.

Y es que, desde el inicio al encuentro no le faltaron emociones, con acciones ofensivas de lado y lado, que inquietaron a las guardametas de cada escuadra bajo los tres palos. Sin embargo, en ese último cuarto de cancha, es importante decir que no hubo mucha eficacia en el juego.

Como principales candidatas, las mexicanas fueron al frente con varias jugadoras para intentar penetrar a esa defensa 'cafetera', que se mantuvo firme y estuvo sólida durante la mayor parte del compromiso.

Y es que, el encuentro se mantuvo tan parejo, que tuvo que irse al tiempo extra, en donde ambos equipos se tomaron más confianza y, aprovechando el cansancio de las dos, empezaron a animarse en campo rival, logrando conseguir ese 'quiebre' en la defensa contraria.



Al minuto 118 anotó Ingrid Guerra, aprovechando una desatención del cuadro 'manito', que la dejó definir sola frente al arco para decretar el tanto 'cafetero', que prácticamente les deba el título a las futbolistas de nuestro país, quienes celebraron con el banco de suplentes esta importante anotación.

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Sin embargo, las colombianas no lograron mantener el resultado y, en la última jugada del partido, México aprovechó para empatar el compromiso y llevar la definición de la medalla dorada hasta el punto blanco.

Allí, Colombia se mostró inferior, estrellando la pelota en el larguero en el segundo cobro uy errando la tercera pena máxima de la tanda. Al final fue 4-2 para un a Selección de México, que tuvo 100% de efectividad en los penaltis.

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De esta manera, la 'tricolor' perdió cobre el final el título, que hubiese significado una medalla de oro más para nuestro país en estas justas deportivas.