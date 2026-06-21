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Gol Caracol  / Bélgica se estrelló con el muro de Irán y no pasó del 0-0 en su segunda salida en el Mundial

Bélgica se estrelló con el muro de Irán y no pasó del 0-0 en su segunda salida en el Mundial

Este domingo, Bélgica no encontró la fórmula para doblegar a una combativa Irán, en partido válido por el grupo G del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Bélgica e Irán se enfrentaron en el Mundial 2026.
Bélgica e Irán se enfrentaron en el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección Bélgica no encuentra su camino en el Mundial 2026; en dos salidas en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá, los 'diablos rojos' han sumado dos empates. Este domingo, los dirigidos por Rudi García igualaron a cero con Irán, en partido que se llevó a cabo en el estadio de Los Ángeles.

Fue un compromiso en que el combinado belga tuvo imnumerables opciones para anotar, pero se encontró con un Alireza Beiranvand monumental bajo los tres palos. De otro lado, ni Lukaku, De Bruyne ni compañía estuvieron finos en el frente de ataque.

Atajada de Alireza Beiranvand en Bélgica vs Irán
Gol Caracol

El aquero Beiranvand se lució; salvada sobre la línea en el partido Irán vs. Bélgica, en el Mundial

La Selección Colombia trabaja pensando en el partido contra RD Congo.
Selección Colombia

La Selección Colombia calibra el ataque para la segunda prueba mundialista contra RD Congo

A su vez, cuando Irán también se animó, Thibaut Courtois se erigió con buenas tapadas para mantener el cero. Bélgica terminó con 10 jugadores en el juego tras la roja a Nathan Ngoy.

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