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La Selección Colombia calibra el ataque para la segunda prueba mundialista contra RD Congo

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron una sesión de trabajo, pensando en el duelo contra RD Congo del próximo martes en Guadalajara. La Selección Colombia va por un nuevo triunfo.

Por: EFE
Actualizado: 21 de jun, 2026
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La Selección Colombia trabaja pensando en el partido contra RD Congo.
La Selección Colombia trabaja pensando en el partido contra RD Congo.
Foto: AFP

La Selección Colombia trabajó este domingo en la definición, para ser más efectivo ante el arco rival, en una sesión de entrenamiento después de la cual los jugadores convivieron con sus familias por el día del padre, que se celebra este domingo en México.

En una mañana fresca y nublada, el cuadro sudamericano ensayó por grupos los tiros al arco en una portería pequeña; luego hizo ejercicios de pases cortos y toques de primera instancia en los que los jugadores desarrollaron estrategias de defensa.

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A diferencia del viernes pasado, este domingo los guardametas trabajaron por separado, pero al final se incorporaron al resto del equipo para trabajar la conducción de balón y la definición.

Este domingo, Luis Amaranto Perea, auxiliar técnico del seleccionador Néstor Lorenzo, afirmó que sería un error minimizar la República del Congo, pues ha mostrado buen nivel y hambre de pasar a la siguiente fase .

"Respetamos a todos y tomamos las precauciones para todos. Este no es cualquier equipo; ya compitió bien contra una selección poderosa como Portugal. Tienen herramientas muy potentes, pero también nosotros vamos a utilizar las nuestras", aseguró a medios.

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Perea se refirió al duelo que vive el centrocampista Juan Camilo Portilla tras la muerte de su abuelo y el seguimiento que lleva para que esto no afecte su rendimiento de cara al segundo partido de Colombia en la fase de grupos.

"Ha sido un momento duro, el grupo lo ha arropado. Él entiende también que hay que superar el duelo rápido porque ya se viene el partido y en el momento que lo necesitemos él pueda estar bien. Ojalá esto le sirva como inspiración y, si le toca entrar, nos pueda ayudar", dijo.

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Las familias de los jugadores llegaron hasta el complejo deportivo Academia AGA para convivir con los futbolistas.

El encuentro sirvió para fortalecer el ánimo de los seleccionados a dos días de enfrentarse al equipo congoleño, un encuentro clave que, de ganar, le daría al equipo el pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Una de las cosas en las que nos refugiamos es la familia; entonces es un impulso importante. Intentamos abrir el espacio para que estén cerca de ellos; bienvenido todo lo que sirva para estar bien y ganar", señaló Perea.

Colombia lidera el Grupo K con tres puntos, seguido de Portugal y República del Congo, con uno cada uno; y Uzbekistán, sin sumar.

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