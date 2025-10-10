Grave lesión: futbolista se fracturó el cuello durante un partido en China

Conmoción y tristeza ha generado en el mundo del fútbol la grave lesión sufrida por el futbolista togolés Samuel Asamoah, jugador del Guangxi Pingguo, equipo que milita en la segunda división de China. El mediocampista de 31 años se fracturó el cuello durante un compromiso correspondiente a la jornada 25 de la League One de China, un hecho que ha dejado en shock a compañeros, rivales y aficionados.

El compromiso se disputó entre el Guangxi Pingguo y el Chongqing Tonglianglong, que terminó imponiéndose 2-1 con goles de Huang Wei y Xiang Yuwang. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano ante la gravedad del accidente que sufrió Asamoah, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales por lo impactante del momento.

Así fue la impactante lesión de Samuel Asamoah

Samuel Asamoah AFP

El encuentro transcurría con normalidad cuando Asamoah intentó cubrir la pelota con su cuerpo cerca de la línea lateral. En ese instante, recibió un empujón por la espalda de Zhang Zhixiong, jugador del Chongqing Tonglianglong, lo que provocó que el togolés perdiera el equilibrio y se estrellara de cabeza contra una valla publicitaria ubicada al borde del campo.

El impacto fue brutal. Asamoah cayó tendido en el suelo sin poder moverse, generando inmediata preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. El árbitro detuvo el juego y los servicios médicos ingresaron rápidamente para atender al jugador, quien fue retirado en camilla y trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad de Nanning.

🚨 During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen.



He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025

A pesar de la gravedad de la acción, Zhang Zhixiong únicamente recibió tarjeta amarilla, lo que ha desatado una ola de críticas en redes sociales y en distintos medios deportivos por la aparente falta de severidad en la sanción.

De acuerdo con el parte médico oficial, Samuel Asamoah sufrió fracturas cervicales entre las vértebras C2 y C6, una lesión extremadamente delicada que pone en riesgo su movilidad. Los especialistas advirtieron sobre la posibilidad de paraplejia, aunque destacaron que la atención médica fue inmediata, lo que aumentó sus posibilidades de recuperación.

El jugador togolés fue sometido a una cirugía de emergencia el miércoles, intervención que, según informó el Guangxi Pingguo, se desarrolló “con éxito”. En un comunicado posterior, el club detalló:

“Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable”, señaló la institución, sin ofrecer mayores precisiones sobre la evolución o el pronóstico del jugador. Mientras tanto, la comunidad futbolística internacional ha expresado su apoyo al mediocampista. Compañeros de profesión, clubes y federaciones africanas han enviado mensajes de solidaridad y esperanza, pidiendo por su pronta recuperación.

Samuel Asamoah, nacido en Togo y con pasado en el fútbol europeo, es reconocido por su entrega y liderazgo dentro del campo. La trágica escena de su lesión ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en los estadios y la ubicación de las vallas publicitarias, que en muchos escenarios se encuentran peligrosamente cerca del terreno de juego.

La carrera del futbolista togolés se encuentra hoy en una encrucijada, pero el mundo del fútbol se mantiene unido deseando que pueda superar este durísimo golpe y, sobre todo, recuperar su salud.