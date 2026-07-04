Gustavo Alfaro, conforme tras eliminación de Paraguay, en el Mundial 2026: "Peleamos como leones"

Paraguay le plantó cara a Francia con "dignidad" y sus jugadores "pelearon como leones", dijo el entrenador del combinado guaraní, Gustavo Alfaro, quien puso en duda su continuidad tras la eliminación este sábado en octavos de final del Mundial.

Kylian Mbappé anotó de penal (70') el tanto de la victoria 1-0 en Filadelfia que puso a los franceses en cuartos de final, donde enfrentarán a Marruecos.

"Francia nunca encontró las respuestas y desde una acción individual, en un penal de VAR, pueden encontrar la diferencia que en el fútbol no habían encontrado", dijo el entrenador argentino a periodistas.

Los dirigidos por Didier Deschamps, grandes candidatos al título, "terminaron haciendo tiempo porque saben lo que les costó", apuntó.



Paraguay jugó "con humildad, con lo que tenemos, con lo que teníamos en los bolsillos les hicimos frente", remarcó el timonel, reconocido por su verborragia y discursos motivacionales.

Publicidad

Alfaro, de 63 años, aseguró que tenía que pensar con cabeza fría su continuidad en el cargo, que asumió en 2024. Su decisión, sostuvo, pasará tras hablar con su familia.

"Tengo heridas abiertas, hoy estoy sangrando, entonces hoy lo que menos puedo hacer es razonar, porque estoy desbordado", afirmó. "Necesita Paraguay que baje la espuma, que baje esa espuma para que de pronto decante y decante lo que tenga que decantar. Yo honestamente no sé lo que voy a hacer de mi vida profesional".

Publicidad

El arquero de Paraguay, Orlando Gill, dijo que Mbappé le negó el saludo al finalizar el duelo, que mostró a un equipo francés con traje de obrero para vencer la férrea defensa paraguaya.

El DT tuvo palabras para la actitud del astro del Real Madrid: "Adentro de la cancha peleamos como leones y defendemos lo que creemos que es nuestro. A nosotros nos costó 16 años volver a jugar un Mundial, (Mbappé) en el primer mundial que participó salió campeón del mundo, el segundo llegó a la final y hoy está peleando por ser el goleador máximo".

Alfaro mostró "orgullo" por la fortaleza de un equipo que inició esta Copa del Mundo con goleada en contra ante el coanfitrión Estados Unidos y que en dieciseisavos sorprendió al eliminar al tetracampeón del mundo, Alemania.

A lo largo del torneo "fuimos creciendo", "sentía que podíamos seguir, mirábamos los bolsillos y teníamos monedas en el bolsillo porque estábamos con lo justo en todo aspecto", apuntó después en rueda de prensa.

Publicidad

"Con jugadores que venían cansados, fatigados, que llegaron con lo justo y así todo querían poner el pecho en este momento, entonces nos vamos tristes porque queríamos seguir compitiendo", añadió. "No sé si vamos a tener alguna revancha algún día".