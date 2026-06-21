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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026, tras Nueva Zelanda 1-3 Egipto

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026, tras Nueva Zelanda 1-3 Egipto

En el estadio BC Place, Vancouver, Egipto venció a Nueva Zelanda y dio un golpe de autoridad en el grupo G. Bélgica e Irán, preocupados.

Por: AFP
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Nueva Zelanda vs. Egipto - Mundial 2026.
Nueva Zelanda vs. Egipto - Mundial 2026.
AFP.

Con un gol clave, el que selló la remontada, y una asistencia, Mohamed Salah asumió la responsabilidad y lideró la victoria de Egipto este domingo por 3-1 sobre Nueva Zelanda, que lo deja a las puertas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los Faraones quedaron como únicos líderes del peleado Grupo G con cuatro puntos, seguidos de Bélgica e Irán, que igualaron 0-0 más temprano, con dos cada uno. Nueva Zelanda cierra con una unidad.

Mahmoud Trézéguet en Nueva Zelanda vs. Egipto.
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Vozinha, arquero de Cabo Verde.
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Mohamed Salah en Nueva Zelanda vs. Egipto.
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El viernes, en la tercera y última jornada (03H00 GMT del sábado), Egipto jugará frente a Irán en Seatlle y Nueva Zelanda lo harpa contra Bélgica en Vancouver.

De esta forma, a los Faraones les bastará con empatar para avanzar a la segunda ronda del Mundial 2026 e incluso perdiendo ante los iraníes podrían terminar segundos de la serie o también clasificar como uno de los mejores terceros.

Por ello la importancia de este triunfo, vital, en el que Salah fue determinante.

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El emblema del Liverpool, sin equipo para la próxima temporada al expirar su contrato con los Reds, anotó el segundo tanto de los Faraones a los 67 minutos y asistió a Trézéguet en el tercero (82').

De esta manera, asumió su responsabilidad como capitán y llevó a Egipto a dar vuelta un partido en el que los Kiwis se habían adelantado a los 15 minutos por medio de Surman, tras una asistencia de la sensación de las redes sociales Tim Payne.

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Egipto había igualado a los 59' con un tanto de Mostafá Zico, ocho minutos antes de la fulgurante aparición de Salah con un gol marca registrada, un remate a colocar -un pase a la red- con la cara interna del pie izquierdo dentro del área.

Dos minutos después de lanzar el córner que devino en el tanto definitivo de la victoria de Egipto, Salah fue reemplazado y el estadio BC Place, en Vancouver, se vino abajo y lo despidió con una ovación.

Tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026

POSICIONESEQUIPOSPJVEDDFGOLESPTS
1Egipto2110+24:24
2Irán202002:22
3Bélgica202001:12
4Nueva Zelanda2011-23:51
Tim Payne, figura de Nueva Zelanda.
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