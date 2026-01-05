Kylian Mbappé no se baja de la Supercopa de España; novedades en su recuperación

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se ejercitó el lunes en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas, para probar la evolución del esguince de rodilla con el que ha comenzado el 2026 y con el objetivo de poder entrar en la lista de convocados para la disputa de la Supercopa de España, decisión que se tomará el martes tras una prueba final.

Desde que el 30 de diciembre, en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano, Mbappé tuviera malas sensaciones en la rodilla izquierda, en la que sufre un esguince, el delantero francés no había vuelto a realizar ningún ejercicio físico.

Al tratamiento de fisioterapia intenso al que se está sometiendo Mbappé, le añadió el lunes los primeros ejercicios en el gimnasio como primera prueba. Según informan a EFE fuentes del club blanco, la decisión definitiva sobre su presencia en la Supercopa de España se tomará el martes en la última sesión del Real Madrid antes de viajar a Arabia Saudí.

El Real Madrid se mide el jueves 8 de enero al Atlético de Madrid en las semifinales del torneo, partido para el que Mbappé tiene pocas opciones de jugar pero no está descartado, como confirmó públicamente su entrenador Xabi Alonso tras la ausencia de su gran referente ante el Real Betis.



Kylian Mbappé, goleador de la liga española con el Real Madrid AFP

Publicidad

"No está totalmente descartado. Vamos a esperar hasta el martes que viajamos a ver sus sensaciones y tomaremos la última decisión, pero seguimos apurando las opciones con Kylian", aseguró.

Por otro lado, Dean Huijsen, ausente en el primer partido del Real Madrid en 2026 por una sobrecarga muscular, regresó a la dinámica de grupo en el entrenamiento del lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas y podrá estar presente en la Supercopa de España, en la que Xabi Alonso sufre las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold.