Advertencia de Racing de Santander por Gustavo Puerta; "si lo quieren, que paguen la cláusula"

Uno de los jugadores más sonados en el mercado de fichajes es el colombiano Gustavo Puerta y especialmente por su actuación en el Mundial 2026 con la selección 'tricolor'. Si bien su nombre ha esta ligado a varios clubes, en Racing de Santander no dan el brazo a torcer y no están dispuestos ha dejarlo ir tan fácil.

José Alberto López, director técnico de los montañeses, habló en rueda de prensa en el remate de la pretemporada y se mostró un poco molesto por poner en duda la continuidad de Puerta y otros jugadores.

De entrada le consultaron sobre qué echaba de menos y de inmediato se puso a la defensiva. “Ya sé que queréis que diga que faltan muchos fichajes, que me queje de absolutamente todo, pero estoy muy contento con los jugadores que tenemos. [...] Evidentemente que ha sido una pretemporada muy difícil en todos los aspectos, no tengo que decir cuáles, ya los sabéis todos”,fue su tajante respuesta.

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia y Racing de Santander. Foto: AFP

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Luego vino el sablazo sobre las posibles salidas y dejó claro que eso solo pasará si ponen el dinero que piden sobre la mesa de las directivas. “Me sorprende que estemos hablando permanentemente y diariamente de su salida cuando son jugadores del Racing, tienen una cláusula de recesión y que si quieren salir, tendrán que abonarla”, manifestó sobre el futuro de Jorge Salina y Gustavo Puerta.



López añadió que ambos futbolistas actualmente pertenecen al equipo y eso no cambiara hasta que llegue una propuesta que convenza en un 100° al club. “Yo no quiero que se vayan y ellos con lo que demuestran cada día está claro que tampoco, pero al final somos profesionales, sabemos cómo funciona este mundo y hay cláusulas de recesión que se pueden pagar y en ese momento dejan de ser tus jugadores. Hasta que eso no ocurra me molesta mucho que se hable de todas estas cosas. Son jugadores del Racing, son jugadores importantes para nosotros y son jugadores que quieren estar aquí”, concluyó.