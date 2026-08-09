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Gol Caracol  / Salen nuevos videos de la caída al túnel de jugador en Brasil; se lesionó y le anularon el gol

Salen nuevos videos de la caída al túnel de jugador en Brasil; se lesionó y le anularon el gol

Se trata de Jacy, futbolista del Coritiba, quien había anotado para su equipo en el Brasileirao, saltó las vallas y siguió derecho a las escaleras del camerino. ¡Insólito!

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Jacy Coritiba Brasil
Momento en el que Jacy del Coritiba cae al túnel de camerinos - Foto:
Transmisión

En la victoria 2-1 de Coritiba contra Chapecoense por la fecha 22 del Brasileirao se dio una insólita acción en la que fue protagonista el defensor brasileño Jacy, quien había marcado gol antes de terminar el primer tiempo, cuando iban 1-0 parcialmente.

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Con una buena definición dentro del área, el zaguero pidió la pelota, se la puso debajo de su camiseta y luego decidió saltar las vallas para buscar celebrar con sus hinchas.

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Sin embargo, Jacy no se acordaba que detrás de las vallas publicitarias estaba el túnel que llevaba directo a los camerinos, siguió derecho y causó preocupación en propios y extraños. Eso sí, salió rápido pero luego tuvo que ser atendido.

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Además de la desafortunada caída del jugador del Coritiba, su gol fue anulado, y para agregar él tuvo que ser sustituido luego de esa dura caída, que va dejando reacciones en redes sociales, y nuevos videos grabados por los hinchas.

Acá los videos de la caída de Jacy, jugador de Coritiba:

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