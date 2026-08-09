Salen nuevos videos de la caída al túnel de jugador en Brasil; se lesionó y le anularon el gol

En la victoria 2-1 de Coritiba contra Chapecoense por la fecha 22 del Brasileirao se dio una insólita acción en la que fue protagonista el defensor brasileño Jacy, quien había marcado gol antes de terminar el primer tiempo, cuando iban 1-0 parcialmente.
Con una buena definición dentro del área, el zaguero pidió la pelota, se la puso debajo de su camiseta y luego decidió saltar las vallas para buscar celebrar con sus hinchas.
Sin embargo, Jacy no se acordaba que detrás de las vallas publicitarias estaba el túnel que llevaba directo a los camerinos, siguió derecho y causó preocupación en propios y extraños. Eso sí, salió rápido pero luego tuvo que ser atendido.
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Además de la desafortunada caída del jugador del Coritiba, su gol fue anulado, y para agregar él tuvo que ser sustituido luego de esa dura caída, que va dejando reacciones en redes sociales, y nuevos videos grabados por los hinchas.
Acá los videos de la caída de Jacy, jugador de Coritiba:
🤯 FESTEJÓ EL GOL, CAYÓ EN LA FOSA, SE LESIONÓ, SIGUIÓ FESTEJANDO Y SE LO ANULARON— Diario Olé (@DiarioOle) August 9, 2026
▶️ Jacy Maranhão festejó su gol anulado de CHAPECOENSE en la derrota 2-1 frente a los hinchas de CORITIBA que se asustaron con la caída pic.twitter.com/gcok6NZkLa
🇧🇷 | Un jugador del Coritiba festejó un gol saltando la valla y cayó al túnel del vestuario en el Estadio Couto Pereira. Para colmo, el VAR terminó anulando la jugada. pic.twitter.com/rp423wWJr3— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 9, 2026
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ACONTECEU DE NOVO! 😂⚽— Portal Mídia Esporte (@midiaesporte) August 9, 2026
Jacy repetiu a queda de Joel no buraco do túnel do vestiário durante o jogo entre Coritiba x Chapecoense.
E quem recontou a história da queda de Joel, que também foi narrada por ele? Cléber Machado! Mas desta vez o gol foi anulado!
Créditos: TV Record pic.twitter.com/uqFK6y9cvE