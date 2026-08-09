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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Filtran detalles de Cristiano Ronaldo y que solo saben los que viven con él; algo inédito

Filtran detalles de Cristiano Ronaldo y que solo saben los que viven con él; algo inédito

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo un jugador imponente en el campo de juego, y se conoció el motivo del por qué continúa en la élite del fútbol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Cristiano Ronaldo en uno de los partidos del Mundial 2026 con Portugal.
Cristiano Ronaldo en uno de los partidos del Mundial 2026 con Portugal.
AFP

Cristiano Ronaldo no tiene el mismo físico y velocidad de antes, como en aquella época dorada en el Manchester United o el Real Madrid, pero sigue siendo un jugador imponente en el campo de juego.

A sus 41 años, el ‘crack’ rompió varios récords en el Mundial de Norteamérica, uno de ellos al convertirse en el primer futbolista en la historia en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, también el de ser el máximo goleador de Portugal en citas orbitales con 10 goles en total, superando la histórica marca de Eusébio, quien tenía 9 anotaciones, y eso se le suma, que fue el jugador más longevo en convertir un doblete: 41 años y 138 días; le marcó a Uzbekistán. Todo esto se debe a ciertos detalles que fueron revelados.

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Cristiano Ronaldo con Portugal
Cristiano Ronaldo con Portugal
AFP

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Fue Giorgio Barone, y quien trabajó con el oriundo de Madeira durante varios años, el que reveló algunos secretos del por qué Cristiano Ronaldo sigue rindiendo en el campo de juego a su edad, la alimentación es la gran clave.

"Para empezar el desayuno, come aguacate con café, huevos y nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar. Para el almuerzo suele comer pollo, pescado y siempre verduras. Si necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina. Nada de pasta, pan ni otros tipos de alimentos. Por la noche, come ligero, normalmente pescado o carne en filete. Siempre acompañado de verduras", expresó el chef en declaraciones que replicaron en la web de ‘Estadio Deportivo’.

Eso sí, el portugués ha ido variando su alimentación de acuerdo a sus necesidades físicas; opta por alimentos que sean altos en proteínas y bajos en grasas.

Cristiano Ronaldo fue figura con Portugal frente a Uzbekistán por el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo fue figura con Portugal frente a Uzbekistán por el Mundial 2026.
Foto: AFP

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"La longevidad y el alto rendimiento no son casualidad. Se construyen a través de una recuperación diaria y práctica. No es un secreto. Es una rutina. Ahí han ido apareciendo el aguacate, el pescado fresco y, en general, opta por alimentos ricos en proteínas y bajos en grasas, como el pollo. Su plato favorito es el bacalao a la brasa”, terminó por indicar Barone.

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