Insólito momento en la Premier League; jugador de Brentford celebró su gol con un rival

Brentford, con más facilidad de la esperada, un triplete del brasileño Igor Thiago y ante un rival que bajó pronto los brazos, el Everton, alargó en el inicio del 2026 su estupenda racha y se situó en puertas de los puestos europeos de la Premier en el arranque de la segunda vuelta.

El conjunto de Keith Andrews lleva cinco encuentros ya sin perder, tres de ellos saldados con victorias como la obtenida este domingo en Goodison Park que le ha puesto a la altura del Chelsea, sexto y a un solo punto del quinto puesto del Manchester United.

Encarriló el triunfo a los once minutos con una buena asistencia de Vitaly Janelt que fue la vía de acceso más clara de los visitantes hacia el gol. Asistió a Igor Thiago que definió con facilidad.

Sin noticias de los toffeees, el partido se definió al inicio de la segunda parte, con dos goles en dos minutos. En e 50, un saque de esquina botado por Vitaly Janelt fue cabeceado en el primer palo por Nathan Michael Collins. y a continuación, un pase largo a Kevin Schade terminó con la pelota en Igor Thiago y el portero superado. Anotó su doblete a puerta vacía.



Intentó reaccionar el Everton a partir de la hora de partido con el tanto de Beto tras recibir un balón de Jack Grealish pero Igor Thiago redondeó su tarde mágica al anotar el tercero, en el 88, a pase de Nathan Collins.

El Everton maquilló su derrota en el añadido, con el tanto de Thierno Barry con otra asistencia de Jack Grealish.