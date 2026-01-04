Síguenos en:
Insólito momento en la Premier League; jugador de Brentford celebró su gol con un rival

Luego de que se revisara la acción en el VAR y se convalidara la anotación, por la fecha 20 de la Premier League, Igor Thiago abrazó a un futbolista del Everton.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ene, 2026
Igor Thiago, del Brentford, celebró su gol con Beto, del Everton, en partido de la Premier League
