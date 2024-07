Juan Fernando Quintero alzó la voz y defendió a familias de jugadores uruguayos

Este sábado, en la rueda de prensa previo a la gran final de la Copa América, Juan Fernando Quintero se refirió a los hechos presentados el pasado miércoles frente a Uruguay, en Charlotte. ¡Rechazó total a lo sucedido!

Y es que, las imágenes de Darwin Núñez y varios jugadores de la ‘celeste’ dándose a los golpes contra hinchas colombianos, generó un sinfín de comentarios en redes sociales, especialmente de rechazo teniendo en cuenta que había niños y personas de la tercera edad en las tribunas.

“La verdad que es triste lo que pasó, las familias no tienen que ver lo que pasó, no queremos que estos estadios o cuando hay fútbol pasen estas cosas, hay muchas emociones; uno desde su lugar trata de ser muy respetuoso con lo que está pasando, no queremos que el fútbol quede manchado con este tipo de cosas y sobre todo cuando hay niños, gente que no tiene culpa de lo que pase. Me preocupa todo el tema de lo que está pasado esperemos que no pase más, que esta experiencia haya servido para todos”, dijo Juan Fernando Quintero en rueda de prensa.

Peleas en las gradas en Colombia vs. Uruguay, por la Copa América 2024. Steve Limentani/ISI Photos/Getty Images

En Argentina también respaldan a la ‘celeste’

Lionel Scaloni,técnico de la selección argentina, y el arquero Emiliano Martínez respaldaron a los jugadores uruguayos y a su seleccionador Marcelo Bielsa y consideraron que fue una reacción humana subir a la grada a proteger a sus familiares de los hinchas colombianos, durante la semifinal de la Copa América disputada en Charlotte.

"A los jugadores les pedimos que sean ejemplos, pero cuando pasa eso yo creo que ninguno actuaría de otra manera. Espero que no pase nada, que sea una fiesta. Lo deseo con mi corazón. Estarán todas las familias y no podemos pensar que pueda pasar algo. Tenemos que aprender de una vez por todas. Que todo termine bien, para mí estaría en alegría a la par de ganar un campeonato. Las imágenes que se vieron parecían de hace 50 años y me preocupa. Por eso lanzo un mensaje de tranquilidad", añadió el estratega.

'Dibu' Martínez opinó como su técnico y también recordó lo que ocurrió en un partido de las eliminatorias del Mundial de Qatar contra Brasil que terminó siendo suspendido.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de Argentina. Foto: AFP

"Nos pasó en Brasil, yo tenía familiares cerca, con gente que le pegaba batazos a los chicos y las mujeres. Si ves que le pasa a tus nenes y tus padres es una reacción normal. Lo que pasó con Darwin (Núñez) y (Mathias) Olivera, que los conozco bien de la Premier, es muy triste", dijo el arquero.

"Mañana, es una final, la gente va a beber más alcohol y hay que reforzar la seguridad y tratar de tranquilizar a todos", enfatizó.