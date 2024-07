James Rodríguez se ha consolidado como el futbolista más destacado de la Copa América 2024, siendo el líder de la Selección Colombia con un gol y seis asistencias, algo clave para llegar a la final del certamen internacional de la Conmebol que se disputa en Estados Unidos.

Y el técnico Néstor Lorenzo ha sido clave en el buen rendimiento y la confianza que se tiene el experimentado mediocampista cucuteño. Una vez más el DT lo destacó y lo hizo en la rueda de prensa previo al duelo del domingo por el título.

“James Rodríguez ha hecho una muy buena Copa América, tenemos la suerte de que está bien y también de que el equipo lo ha apoyado. Sin duda que es uno de los mejores, no sé si el mejor, pero esperemos mañana lo coroné con una buena presentación”, dijo el estratega de la Selección Colombia sobre el ‘10’ y capitán de la ‘tricolor’.

Eso sí, más allá de la figura del volante del Sao Paulo, Néstor Lorenzo pone por encima lo grupal, sabe que están por un buen momento pero como siempre hay cosas por mejorar.

“El equipo sigue su proceso de crecimiento, nosotros nos ponemos cada día un obstáculo, hemos tenido partidos con ese tipo de situaciones que nos hizo reaccionar en medio del partido. Estamos en un buen momento, el equipo tiene margen de mejora, esperamos tener una buena presentación mañana”, agregó el técnico de la Selección Colombia.

Y para terminar, Néstor Lorenzo no quiso abarcar mucho en el tema arbitral, ya que el elegido fue Raphael Claus, encargado de impartir justicia en la final de la Copa América 2024.

“Hay aciertos y errores arbitrales en todos los partidos, se puede mejorar pero de ninguna manera no creo que haya provocado el arribo de Argentina a la final. No estoy para evaluar a los árbitros porque no veo todos los partidos tampoco, así que yo creo y confío en que el árbitro brasileño va a ser un buen partido y va ganar el mejor”, concluyó.

En Argentina también hablan de James Rodríguez

Este mismo sábado en la rueda de prensa de la albiceleste también hubo palabras de elogio para el ‘10’ colombiano. Emiliano ‘Dibu’ Martínez aseguró que “es una de las mejores zurdas del mundo”,mientras que el técnico Lionel Scaloni destacó que es “un placer verlo jugar”.

En los cinco partidos que ha jugado James Rodríguez en la Copa América 2024 ha salido como la figura de la cancha, marcando un gol y dando seis asistencias.