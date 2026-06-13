Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Las pausas de hidratación en el Mundial son innecesarias? aficionados indignados con la FIFA

¿Las pausas de hidratación en el Mundial son innecesarias? aficionados indignados con la FIFA

Las pausas de hidratación impuestas por la FIFA se han convertido en una de las mayores controversias del Mundial 2026, generando críticas y malestar entre numerosos aficionados.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
Selección de México en el Mundial 2026
Selección de México en el Mundial 2026
AFP

Las pausas de hidratación que la FIFA ha impuesto de manera obligatoria durante el Mundial han dividido los partidos en 'cuatro periodos', como sucede en ligas estadounidenses como la NFL o la NBA, y abierto nuevas ventanas publicitarias para las televisiones, a la vez que está indignando a muchos espectadores, especialmente a los que siguen el torneo a través de la pantalla.

"Viene el break de hidratación y ya saben lo que eso significa. Ahí nos vemos (literalmente)". Es el tuit que la cadena Telemundo tiene fijado en su perfil de X, ya que es la única en EE.UU. que ha decidido no introducir bloques de anuncios durante estas dos pausas forzosas, que deben realizarse en torno al minuto 22 de cada tiempo.

Atlético Nacional recibe este sábado al Tolima en Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

No solo es Diego Arias; Atlético Nacional sacaría a otra ficha importante

Carlos 'el Pibe' Valderrama
Gol Caracol

El 'Pibe' Valderrama sin filtros; "esos no son paraguayos, de pronto los cambiaron en el bus"

Hasta ahora, las pausas de hidratación solo eran obligatorias cuando las condiciones atmosféricas eran extremas, algo que no fue el caso cuando se decretó el primero de estos paréntesis en el encuentro inaugural del torneo en Ciudad de México, donde la temperatura no rebasó durante el partido los 24 grados centígrados (75 grados fahrenheit).

El caso es que antes del campeonato la FIFA decretó la obligatoriedad de estos descansos para que los jugadores beban y explicó a las cadenas con derechos de emisión la oportunidad que se les abría para introducir más pausas comerciales, como sucede en ligas estadounidenses como la NFL de fútbol americano, la NBA de baloncesto, la NHL de Hockey o la MLB de béisbol.

Canadá vs. Bosnia en Mundial 2026
Canadá vs. Bosnia en Mundial 2026
AFP

Publicidad

Todas están plagadas de anuncios por las infinitas pausas del juego, las cuales se convirtieron hace décadas en la base del "showbusiness" que es el deporte en EE.UU., un inmenso negocio publicitario que se sitúa en unos 17.000 millones de dólares al año, una quinta parte del desembolso que hace todo el planeta en este terreno.

Infinidad de canales que están emitiendo el Mundial en todo el globo han apostado por desconectar en la pausa de hidratación e ir a publicidad, lo que ha provocado importantes fallos de sincronía, ya que muchas están volviendo a conectar con el terreno de juego varios segundos después de que el árbitro haya ordenado retomar el partido.

Publicidad

Paul Tenorio, un periodista de The Athletic, criticó con dureza estas pausas en el juego inaugural del Mundial escribiendo en X "Fox regresa tarde de los anuncios tras la pausa de hidratación. Es increíble. Es la segunda pausa del torneo y ya nos estamos perdiendo la acción en directo del Mundial. Es lamentable y vergonzoso".

"Nosotros no cortamos a publicidad durante la pausa de hidratación. Acompáñennos a disfrutar del fútbol sin interrupciones en Telemundo y TelemundoSports", le replicó el presentador de Telemundo Alejandro Berry en un mensaje que se ha vuelto viral.

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Camilo Vargas, ídolo de Atlas y con el Mundial entre ceja y ceja ; así ven al arquero de Colombia

James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers.
Más Deportes

James Harden, figura de la NBA, arrestado por porte ilegal de armas

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección México

FIFA

Gianni Infantino

Publicidad

Publicidad

Publicidad