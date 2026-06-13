El 'Pibe' Valderrama sin filtros; "esos no son paraguayos, de pronto los cambiaron en el bus"

Tras la victoria de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay en el primer partido del Grupo D del Mundial 2026, las reacciones no se hicieron esperar, y una de ellas fue la l figura colombiana, Carlos el 'Pibe' Valderrama.

El legendario volante se mostró incrédulo ante la caída de la 'albirroja' en su estreno en la máxima cita orbital tras 16 años fuera de ausencia, y admitió que esperaba una mejor presentación del equipo que dirige Gustavo Alfaro.

"Siento pena por Paraguay. Y felicito a Estados Unidos, están jugando muy bien. Pero esos no son paraguayos", fueron las primeras declaraciones del 'Pibe' en el programa 'fútbol de primera'.

"Esos no son paraguayos, de pronto los cambiaron en el bus", continuó diciendo el colombiano, dejando ver en su rostro que esperaba una mejor salida de Paraguay en el Mundial. A su vez, los panelistas del programa también fueron sensatos y concordaron que a la 'albirroja' le hizo falta carácter.



La prensa internacional y referentes como Carlos Valderrama destacaron la superioridad de Estados Unidos en la victoria 4-1 sobre Paraguay en el debut mundialista. 🇵🇾⚽️ #AM1080 pic.twitter.com/ueSNfIA6AV — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) June 13, 2026

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El precio de las entradas para ver a Estados Unidos se dispara tras la goleada a Paraguay

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El precio de las entradas de reventa para ver los próximos partidos de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 se ha disparado tras la victoria del equipo en el partido del viernes contra Paraguay que ganó por goleada 4-1.

Según la plataforma Ticketdata, en los últimos tres días el precio de los boletos de reventa para los partidos del equipo norteamericano en la fase de grupos ha subido un 75 %, con un promedio del precio mínimo de reventa de unos 1.908 dólares.

En la página web de Stubhub, por ejemplo, la entrada más barata para ver el partido de Estados Unidos contra Australia el próximo viernes en Seattle cuesta 1.698 dólares, mientras que la más cara se vende a 46.119 dólares.

Para su partido contra Turquía del 25 de junio, en Inglewood, el boleto más barato se encuentra en los 1.435 dólares y el más caro en los 66.423.

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Mientras, SeatGeek vende entradas para el partido del viernes 19 de junio desde los 1.830 dólares y para el del 25 de junio desde los 1.534 dólares.

Estados Unidos apabulló a Paraguay en su debut en el Mundial 2026, un resultado que sitúa al combinado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino en el primer lugar del Grupo D.