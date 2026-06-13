No solo es Diego Arias; Atlético Nacional sacaría a otra ficha importante

Atlético Nacional ha tenido un 2026 para el olvido en cuanto a materias de resultados se refiere. Los 'verdolagas' perdieron la final de la Liga BetPlay I-2026 con Junior y en la Copa Sudamericana quedaron eliminados en los play offs, tras caer con Millonarios. Con ese balance, las directivas tomaron cartas en el asunto y despidieron hace un par de días a Diego Arias, pese a un rendimiento de 67%.

Ahora bien, la salida de Arias no sería la única del club antioqueño con miras a volver a ser protagonista del fútbol profesional colombiano. Según la prensa regional, otra cabeza rodaría y se trataría de un cargo de alto rango.

"Tras 2 años y 2 meses en el cargo, Gustavo Fermani dejará de ser el Gerente Deportivo de Atlético Nacional. Sus colaboradores Amílcar Bona (Secretario técnico) y Julián Tartaglia (Gerente del fútbol formativo) tampoco seguirán en el club", fue la información que entregó Juan David Londoño.

Tras 2 años y 2 meses en el cargo, Gustavo Fermani dejará de ser el Gerente Deportivo de Atlético Nacional. Sus colaboradores Amílcar Bona (Secretario técnico) y Julián Tartaglia (Gerente del fútbol formativo) tampoco seguirán en el club. Info junto a @PSierraR. pic.twitter.com/iShhwajMJX — Juan David Londoño (@juandl84) June 13, 2026

De esta manera, Nacional no solo iría al mercado a buscar jugadores para mejorar en su plantilla sino también un director técnico y un staff especializado en gerencia deportiva.



¿Cómo le ha ido a Nacional en lo que va de 2026?

Los 'verdolagas' fueron protagonistas de la Liga BetPlay I-2026, puesto que en el todos contra todos culminaron como líderes con 40 puntos. 13 victorias, un empate y cinco derrotas fueron su balance en a esa primera fase. Además, en cuanto a goles marcaron una diferencia importante, ya que anotaron 35 tantos (el club más goleador) y apenas recibieron 15 (el equipo menos goleado).

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En las fases finales, Nacional no desentonó y arrasó, pero se descolgó en la final. A Internacional lo superó 9-2, en cuartos y a Deportes Tolima 4-1, en semifinales. En el duelo por el título no pudo con Junior y cayó 4-0.