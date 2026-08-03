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Gol Caracol  / Leipzig rompe el silencio sobre Yan Diomandé y su posible traspaso al Real Madrid; "hay charlas"

Leipzig rompe el silencio sobre Yan Diomandé y su posible traspaso al Real Madrid; "hay charlas"

Desde el conjunto alemán hablaron claro sobre el futuro deportivo de su estrella, Yan Diomandé, quien está en la órbita del Real Madrid. ¡Así está el asunto con el delantero marfileño!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Yan Diomandé Leipzig
Yan Diomandé, figura del Leipzig - Foto:
AFP

Marcel Schäfer, director deportivo del RB Leipzig, habló este lunes sobre el posible traspaso del delantero marfileño Yan Diomande al Real Madrid y, pese a reconocer que existen conversaciones con las partes, no "garantizó" que la operación vaya a concretarse al cien por cien.

El internacional marfileño regresó a finales de julio a Alemania tras participar en el Mundial 2026. Sin embargo, no viajó junto al resto del equipo a la concentración en Saalfelden (Austria), debido a una enfermedad, aunque Schäfer, avisó de que deberá "volver" junto a sus compañeros en caso de no salir, como dijo a 'Sky Sports' Alemania.

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Asimismo, remarcó que mantienen contacto telefónico con el jugador, pese a que no ocultó que existen conversaciones activas con el Real Madrid para cerrar su traspaso: "Eso no es más que una confirmación de su rendimiento", afirmó.

La postura de Schäfer choca con la que adoptó el pasado junio, cuando cerró la puerta a una posible salida de Diomande pese a que existían rumores de traspaso, con el París Saint-Germain (PSG) como club más interesado: "La intención clara en aquel momento era, por supuesto, retener a Yan Diomande".

"Aun así, hay que tener en cuenta ciertas cosas en todo momento. Si un jugador se plantea el tema, hay que respetarle por abordarlo y mantener conversaciones al respecto, también con el propio jugador y su agencia de representación. Eso es lo que hacemos, sin garantía alguna de que el traspaso se produzca o no. Al fin y al cabo, hay todo tipo de escenarios en los que puede seguir vistiendo nuestra camiseta", dijo en relación a un posible desembarco en el Real Madrid.

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A la espera de que se produzcan nuevos acontecimientos, Diomande continuará con su proceso de recuperación mientras que sus compañeros inician la pretemporada en Austria, con el Real Madrid y el Leipzig pendiente de mantener nuevas conversaciones por el pase del delantero.

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