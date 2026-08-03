Implacables con Rafael Santos Borré; rajado y señalado en la crisis de River Plate

River Plate prolongó su pésimo momento con otra derrota, la cuarta consecutiva, ahora fue un 0-1 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, un resultado que dejó a la 'banda cruzada' en el fondo de la tabla de posiciones del Torneo Clausura del fútbol argentino. Rafael Santos Borré fue uno de los señalados, ante la crisis de los dirigidos por Eduardo 'Chacho' Coudet.

El delantero colombiano fue titular y estuvo todo el partido frente al 'canalla', pero no generó ningún remate al arco. En la prensa argentina fueron implacables con el desempeño del exInternacional de Porto Alegre y Atlético de Madrid, entre otros, en el duelo disputado el domingo pasado.

"Al igual que Colidio, ¡jugó los 90 minutos! Solo leeré sus números: cero goles, cero remates al arco, cero asistencias, cero centros, cero gambetas. Se entiende que Borré es un finalizador y es muy difícil finalizar lo que no empieza, pero su llegada empieza a convertirse en ese tipo de incorporaciones que hace River basadas en el concepto nodal de scouting del club: "jugó en River, que venga". Debería salir del primer equipo", esa la reseña que entregó 'TyC Sports' sobre el rendimiento de Borré Maury en River Plate 0-1 Rosario Central.

Rafael Santos Borré con River AFP

Y en cuanto a su calificación le otorgaron un dos, siendo uno de los peores puntuados del equipo junto a Colidio y el 'Chacho Coudet'; a éstos últimos también los calificaron con este número.



Así se presentó el compromiso en el Monumental

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En la noche del domingo, en el estadio Monumental, River sufrió otro golpazo dentro de un contexto de resultados y rendimientos negativos, el quinto tropiezo seguido en el ámbito local si se incluye la final del Torneo Apertura perdida contra Belgrano (2-3), más la eliminación ante el modesto Aldosivi (1-3) en la Copa Argentina.

Rosario Central, que también llegaba con necesidades a este partido, marcó la diferencia cerca de la media hora, con un centro venenoso del colombiano Jaminton Campaz, que Nicolás Otamendi (27’, en contra) empujó ante su propia valla en un intento por despejar.

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A partir de allí, River generó situaciones para tratar de llegar al empate, la más clara con un remate frontal de Lucas Beltrán que el arquero Conan Ledesma sacó a puro reflejo a 20 minutos del final.

"Estamos contentos por la victoria, sumar en esta cancha es difícil, pero ahora se nota más el trabajo. Tratamos de hacerle el partido incómodo a River, salimos a molestarlo y creo que nos salió bien", destacó Gastón Ávila, una de las figuras de Central.