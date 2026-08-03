Chelsea sumó importante refuerzo para pelear en la Premier League; quedó en el podio del Mundial

El Chelsea FC hizo oficial este lunes el fichaje de Jordan Henderson, de 36 años, que estaba libre desde que rescindiera la semana pasada su contrato con el Brentford. El internacional con Inglaterra, que no jugó ni un minuto en el pasado Mundial 2026 que se disputó en México, Estados Unidos y Cánada, tenía un año aún de contrato con el Brentford, pero el club anunció el pasado miércoles su marcha cuando ya era un secreto a voces que firmaría con los 'Blues'

A sus 36 años, Henderson, que se fue del Liverpool en 2023 rumbo al fútbol saudí donde solo duró unos meses antes de firmar por el Ajax de Ámsterdam, ficha por el Chelsea, en el intento del conjunto de Xabi Alonso de dotar de más experiencia a la plantilla. Su contrato dura hasta 2028.

"Tengo una gran admiración por el entrenador. Esta era una gran oportunidad que no podía rechazar. Estoy también impresionado con la propiedad del Chelsea y con su intención de conseguir éxitos y de ir en la dirección correcta. Para mí, ahora toca darlo todo desde el primer día, tanto dentro como fuera del campo, ayudar al resto de jugadores y al equipo", dijo Henderson.

El centrocampista es el quinto fichaje del Chelsea, del actual técnico español, Xabi Alonson tras Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Danny Welbeck y Marco Palestra. El veterano centrocampista se incorporará de inmediato a los entrenamientos en Cobham bajo las órdenes de Xabi Alonso.



Hendo at the Chels! 🤩 pic.twitter.com/iex7XdQGBr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026

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El cuerpo técnico confía en que su experiencia en grandes escenarios internacionales sirva de catalizador para estabilizar el rendimiento del equipo en las competiciones europeas y locales. La directiva no descarta nuevos movimientos antes del cierre del mercado para terminar de perfilar la plantilla de esta temporada. Con esta incorporación, el Chelsea reafirma su ambición de mezclar juventud y veteranía en su regreso definitivo a la primera línea del fútbol continental.