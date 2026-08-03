Gustavo Puerta retorna a Racing de Santander, mientras está en el radar de grandes de Europa

El centrocampista Gustavo Puerta se ha incorporado este lunes a la pretemporada del Racing de Santander, tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Puerta, figura con la 'tricolor' en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas

El internacional 'cafetero' formó parte de la sesión de entrenamiento celebrada en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu, en el primer entrenamiento del club luego de los dos encuentros de preparación disputados frente al Wolverhampton en Inglaterra.

Gustavo Puerta con Racing Club @realracingclub

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Gustavo Puerta vuelve a Santander tras haber jugado como titular los cinco encuentros que la selección colombiana disputó en el Mundial, hasta alcanzar los octavos de final, siendo eliminados por Suiza en la tanda de los penaltis por marcador de 4-3, luego del 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Se viene el cierre de la pretemporada

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El conjunto cántabro afrontará este viernes los dos últimos compromisos de su preparación estival, después de haberse medido ya a la Real Sociedad, Osasuna, Athletic Club y Wolverhampton.

El primero de esos encuentros se disputará a las 4:30 de la mañana (hora de Colombia) frente al Sporting de Gijón, en los Campos de Sport de Astillero. Ocho horas después, el mismo viernes, el conjunto dirigido por José Alberto recibirá al Deportivo Alavés en los Campos de Sport de El Sardinero, donde se celebrará la tercera edición del Trofeo Nando Yosu.

El Racing de Santander, que comenzó la pretemporada el 13 de julio, debutará en la temporada 2026-2027 de Primera División el domingo 16 de agosto, cuando recibirá al Villarreal en los Campos de Sport de El Sardinero.