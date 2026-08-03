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Gol Caracol  / La 'cicatriz' que dejó Robert Lewandowski en el Barcelona; Hansi Fick está en apuros

La 'cicatriz' que dejó Robert Lewandowski en el Barcelona; Hansi Fick está en apuros

Luego de la salida del delantero polaco del Barcelona, el club 'azulgrana' ahora está en deuda en esta posición. ¿ Lamine Yamal o Anthony Gordon al rescate?

Por: EFE
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Robert Lewandowski dejó el Barcelona par fichar por el Chicago Fire de la MLS.
Robert Lewandowski dejó el Barcelona par fichar por el Chicago Fire de la MLS.
Getty Images

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado este lunes que, tras el adiós de Robert Lewandowski y la posible salida de Ferran Torres al PSG, el club es consciente de que tiene que "hacer algo" para asegurarse la presencia de al menos un '9' en la plantilla.

"Hay que esperar. Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos lo que haremos", ha declarado Flick a los medios que desplazados a Saint George's Park después del partidillo de entrenamiento que organizó entre la plantilla 'azulgrana'.

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Y es que el amistoso ante el Preston North End, previsto para este lunes, no se ha podido celebrar ante la plaga de jugadores lesionados del conjunto británico.

El preparador alemán, en cualquier caso, ha deslizado algunas posibilidades si el delantero centro finalmente no llega: "Lamine ha jugado un par de partidos con nosotros ahí. Es un jugador fantástico, de clase mundial, y se puede adaptar. Nuestro idea es que juegue de '7', pero veremos. Y Gordon y Adeyemi también pueden jugar de '9' y en las dos bandas. Tenemos muchas opciones".

Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona
Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona
Fotografía de: AFP

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Sobre el tercer fichaje de este verano, el también extremo Jesse Bisiwu, ha dicho que aunque no lo conoce bien, porque "acaba de llegar", pero que "ya se puede ver que es un jugador con talento y velocidad" y que el plan es, que entrene con en primer equipo, aunque tendrá ficha del filial.

Por otro lado, Flick no considera prioritario fichar a un centrocampista para cubrir la lesión de larga duración de Frenkie de Jong: "De momento, creo que tenemos muchos centrocampista. Veremos qué pasa en las próximas semanas".

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El Barcelona abandonará esta tarde Inglaterra tras una estadía de ocho días que el técnico del conjunto azulgrana ha valorado muy positivamente. "Es uno de los mejores 'stage' que he hecho nunca", ha destacado.

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