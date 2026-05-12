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Gol Caracol  / Lesión de jugador del Arsenal tiene en vilo a Selección Inglaterra; ¿se perderá el Mundial 2026?

Lesión de jugador del Arsenal tiene en vilo a Selección Inglaterra; ¿se perderá el Mundial 2026?

Arsenal informó que dicho futbolista se perderá lo que resta de la temporada, que incluye la final de la Champions League contra el PSG. ¡Conozca de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 12 de may, 2026
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Jugadores del Arsenal y un festejo de gol contra Fulham en partido de la Premier League.
Jugadores del Arsenal y un festejo de gol contra Fulham en partido de la Premier League.
Foto: AFP

El defensa del Arsenal, Ben White, se perderá el resto de la temporada por una lesión de rodilla, lo que le impedirá participar en la recta final de la Premier League y la final de la Champions League donde deberán de enfrentar al PSG de Luis Enrrique, según confirmó el club el martes. 

La lesión en el ligamento medial de la rodilla también significa que es muy poco probable que el jugador, de 28 años, participe con Inglaterra en la Copa del Mundo en Norteamérica, que comienza el próximo mes. White abandonó el London Stadium con una rodillera en la rodilla derecha tras ser sustituido en la primera parte del crucial partido que el Arsenal ganó 1-0 al West Ham el domingo.

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El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, admitió poco después que la lesión de White "no tenía buena pinta", y el líder de la Premier League ha confirmado que no estará disponible para sus dos últimos partidos de liga ni para la final europea contra el Paris Saint-Germain el 30 de mayo.

"Las evaluaciones y los análisis de especialistas han confirmado que Ben White ha sufrido una importante lesión en el ligamento medial de la rodilla, lo que le impedirá jugar el resto de la temporada", declaró el Arsenal en un comunicado.

Ben White
Ben White; jugador del Arsenal lesionado en su último encuentro
AFP

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"Nuestro equipo médico está gestionando el programa de recuperación y rehabilitación de Ben, y todos estamos totalmente centrados en lograr que Ben esté listo para el inicio de nuestra pretemporada" .

La ausencia de White le supondrá un quebradero de cabeza a Arteta a la hora de elegir el lateral derecho para los partidos clave contra el Burnley, el Crystal Palace y el PSG, ya que Jurrien Timber también estará de baja. El Arsenal, que va camino de conseguir su primer título de la Premier League desde 2004, aventaja al Manchester City en cinco puntos, aunque ha jugado un partido más.

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