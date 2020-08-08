Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Montpellier

Montpellier

  • Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
    Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    Leyenda del fútbol francés falleció a sus 72 años; luto en Montpellier

    Hace un par de horas se conoció la lamentable y trágica noticia para el fútbol francés, que este viernes 26 de diciembre despide a uno de sus principales exponentes.

  • PSG vs. Niza
    PSG vs. Niza.
    X oficial: @PSG_espanol
    EN VIVO
    Gol Caracol

    Montpellier vs. PSG, EN VIVO HOY en la fecha 26 de la Ligue One de Francia

    Siga en directo los mejores momentos de Montpellier vs. PSG, en el juego válido por la fecha 26 de la Ligue One de Francia.

  • París Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Francia.
    París Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Francia.
    Getty Images
    EN VIVO
    Gol Caracol

    PSG vs Montpellier, EN VIVO Ligue 1: alineaciones y estadísticas

    Siga en directo las mejores jugadas del partido entre PSG vs Montpellier, en juego válido por la jornada 2 de la Ligue 1.

  • Kylian-Mbappé.jpg
    Kylian Mbappé, jugador de PSG.
    Getty Images
    Gol Caracol

    PSG vs Montpellier EN VIVO: alineaciones, estadísticas de los jugadores y mejores jugadas

    Siga en directo las mejores incidencias del partido entre 'parisinos' y 'los del sur', juego válido por la fecha 8 de Liga de Francia.

  • PSGMontpellier12520AFP.jpg
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    PSG también gana con equipo mixto: venció 1-3 al Montepellier, en la Liga de Francia

    Dagba, Kean y Mbappé marcaron los tantos para el equipo parisino, mientras que Mavididi convirtió para los locales.

Lo más visto
Nacional recibe a Millonarios en el marco de la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025.
Nacional recibe a Millonarios en el marco de la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
Fútbol Colombiano

"Para Millonarios es más clásico jugar frente a Nacional, que con el mismo Santa Fe"

Fue campeón con Millonarios y alcanzó la admiración de los hinchas de los 'embajadores', a los que calificó como de "100 puntos". Además, dejó una sentencia sobre el juego de mayor valía.

Juan Fernando Quintero, que cumple años el mismo día que Marcelo 'Muñeco' Gallardo.jpg
Juan Fernando Quintero cumple años el mismo que Marcelo Gallardo.
Foto: CARP.
Colombianos en el exterior

River Plate prepara cumpleaños de Juan F. Quintero y Marcelo Gallardo; habría ‘sorpresa’

El jugador colombiano y su director técnico tendrían celebración conjunta en medio de los trabajos de pretemporada que adelantan con el equipo de la banda cruzada.

Luis Díaz Harry Kane Manuel Neuer Bayern Múnich
Luis Díaz Harry Kane Manuel Neuer Bayern Múnich - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Luis Díaz cautivó a estrella del Bayern, Manuel Neuer; “es uno de los mejores con los que he jugado”

El arquero alemán Manuel Neuer, quien ha jugado con grandes figuras en su selección y a nivel de clubes, puso en un escalón alto al colombiano Luis Díaz, con quien comparte actualmente.

Acción de juego en el duelo entre Barcelona vs. Racing de Santander, por Copa del Rey.
Acción de juego en el duelo entre Barcelona vs. Racing de Santander, por Copa del Rey.
Foto: X de Barcelona.
Gol Caracol

Barcelona sufrió, pero ganó 2-0 y eliminó de la Copa a Racing, a quien le anularon dos goles

El cuadro 'culé' avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey, luego de vencer por la mínima diferencia a Racing de Santander, en un duelo muy reñido hasta el último minuto.

Jugadores de Millonarios en un partido de la Liga BetPlay II-2025, donde no clasificaron a cuadrangulares
Jugadores de Millonarios en un partido de la Liga BetPlay II-2025, donde no clasificaron a cuadrangulares
Archivo de Colprensa
Fútbol Colombiano

Millonarios hizo oficial el adiós de figura titular para este 2026; se iría a rival directo

El conjunto 'embajador' hizo un importante anuncio de última hora, a través de sus redes sociales, donde despidió a una de las jóvenes promesas para este año.

Luis Díaz y Lennart Karl en Colonia vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz y Lennart Karl en Colonia vs. Bayern Múnich.
Getty Images.
Colombianos en el exterior

Video aficionado captó gesto de Karl con Luis Díaz, en triunfo 3-1 de Bayern Múnich sobre Colonia

El colombiano Luis Díaz no anotó en esta ocasión, pero se lució con una gran jugada y asistencia para el joven Lennart Karl, quien le respondió con un gran gesto.

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Junior.
Fútbol Colombiano

¿Cuándo será la presentación oficial de Luis Fernando Muriel en el Junior?

Luego del anuncio oficial, Junior de Barranquilla le puso fecha, hora y lugar a la presentación del delantero atlanticense Luis Fernando Muriel, quien llega procedente del Orlando City.

Egan Bernal y Nairo Quintana, listos para el calendario WorldTour 2026, fechas confirmadas.jpg
Egan Bernal y Nairo Quintana, listos para las grandes competencias de la temporada 2026.
Fotos: Ineos y Movistar Team.
Ciclismo

¿Cuándo empieza el calendario UCI WorldTour 2026? Estas son todas las carreras del año

La temporada ciclística internacional ya está confirmada y cuenta con nutrida programación, principalmente en el primer semestre. Acá, las fechas completas.

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior.
Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior.
Junior.
Fútbol Colombiano

Julio Comesaña, de frente con la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior; "de cuál me hablan"

Al histórico director técnico de Junior, Julio Comesaña, le preguntaron por el fichaje de Luis Fernando Muriel y su contundente respuesta dio mucho de qué hablar.

Gerard Piqué, exjugador de Barcelona, se burló del Real Madrid por la eliminación de Copa del Rey
Gerard Piqué, exjugador de Barcelona, se burló del Real Madrid por la eliminación de Copa del Rey
AFP
Gol Caracol

Burla de Gerard Piqué contra Álvaro Arbeloa y Real Madrid, tras eliminación de Copa del Rey

Albecete sorprendió y venció 3-2 a Real Madrid, en octavos de final, lo que generó toda clase de reacciones, entre ellas la del exjugador del conjunto 'blaugrana'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad