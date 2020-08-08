Gol Caracol Montpellier
Leyenda del fútbol francés falleció a sus 72 años; luto en Montpellier
Hace un par de horas se conoció la lamentable y trágica noticia para el fútbol francés, que este viernes 26 de diciembre despide a uno de sus principales exponentes.
Montpellier vs. PSG, EN VIVO HOY en la fecha 26 de la Ligue One de Francia
Siga en directo los mejores momentos de Montpellier vs. PSG, en el juego válido por la fecha 26 de la Ligue One de Francia.
PSG vs Montpellier, EN VIVO Ligue 1: alineaciones y estadísticas
Siga en directo las mejores jugadas del partido entre PSG vs Montpellier, en juego válido por la jornada 2 de la Ligue 1.
PSG vs Montpellier EN VIVO: alineaciones, estadísticas de los jugadores y mejores jugadas
Siga en directo las mejores incidencias del partido entre 'parisinos' y 'los del sur', juego válido por la fecha 8 de Liga de Francia.
PSG también gana con equipo mixto: venció 1-3 al Montepellier, en la Liga de Francia
Dagba, Kean y Mbappé marcaron los tantos para el equipo parisino, mientras que Mavididi convirtió para los locales.