Vea acá el gol de Lionel Messi; lideró el 2-0 de Argentina sobre Angola, pensando en Mundial 2026

Argentina cerró el 2025 con un triunfo 2-0 sobre Angola, en un partido marcado por la polémica, ya que el gobierno del país africano pagó una cifra cercana a los 12 millones de euros por la realización del encuentro, lo que generó malestar en diversos sectores.

Sin embargo, el partido se llevó a cabo en Luanda, capital angoleña, donde la vigente campeona del mundo se impuso 2-0 a los locales con goles de Lautaro Martínez (43') y Lionel Messi (82').

El jugador del Inter Miami la mandó a guardar tras una asistencia de Lautaro Martínez, que ‘La Pulga’ definió de zurda para sellar el triunfo de su selección.



Vea el gol de Lionel Messi en Angola vs. Argentina