Vea acá el gol de Lionel Messi; lideró el 2-0 de Argentina sobre Angola, pensando en Mundial 2026

En su último partido del año, el combinado albiceleste cerró con victoria la gira por el país africano, gracias a una gran actuación del astro argentino, quien marcó gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
Lionel Messi anotó gol en la victoria de Argentina sobre Angola
@afaseleccion/Instagram

