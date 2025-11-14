"La Selección Colombia tendrá un buen examen con Australia y Nueva Zelanda, son rivales especiales"

El 15 y 18 de noviembre, en territorio estadounidense, la Selección Colombia disputará sus últimos partidos del año frente a Australia y Nueva Zelanda, dos duelos que servirán como preparación para la Copa del Mundo de 2026.

Una vez finalizados estos compromisos, la ‘tricolor’ quedará a la expectativa de conocer sus rivales en la cita orbital que se celebrará en Norteamérica. El sorteo se realizará el 5 de diciembre.

“Este tipo de exámenes son muy buenos para la Selección Colombia”

Luis Alfonso Fajardo, exjugador de la Selección Colombia Colprensa

Previo al encuentro frente a Nueva Zelanda, el exjugador y mundialista con la Selección Colombia, Luis Alfonso Fajardo, conocido como el ‘Bendito’, habló con los micrófonos de Gol Caracol sobre el presente del equipo y la importancia de estos amistosos.

“Australia y Nueva Zelanda son dos equipos que reúnen unas características muy especiales a la hora de enfrentar un Mundial. Colombia está acostumbrado a jugar con otro tipo de rivales y estos equipos tienen jugadores que son fuertes, grandes y rápidos. Este tipo de exámenes son muy buenos para nuestra Selección Colombia”, afirmó inicialmente ‘El Bendito’ Fajardo.

Luego agregó: “Con México, el equipo que se supone que es el titular me dejó muy buena impresión, me gustó mucho lo que vi; el comportamiento futbolístico de Colombia fue el adecuado, por eso el marcador. Y frente a Canadá la nómina se redujo un poco, ya fueron otros jugadores, pero en general fue un buen examen”.

El exfutbolista, que vistió las camisetas de Atlético Nacional y el Independiente Medellín, también se refirió al futuro de James Rodríguez, quien no continuará en el León de México.

“Me gustaría ver a James en la Liga Argentina porque es muy competitiva, exigente y él ya la conoce, podría adquirir nuevos ribetes”, expresó.

James Rodríguez con el Club León de México - Foto: León Oficial

Asimismo, Fajardo destacó que se siente identificado con el estilo de juego del ’10’: “James es un gran jugador y me gusta mucho cuando él tiene el balón de mitad de campo hacia arriba. Es muy profundo y contundente, tiene gol, tiene buena pegada. Me parece que me identifico mucho con este crack”.

Por otro lado, habló sobre el presente de Sebastián Villa, quien atraviesa un gran momento en el fútbol argentino con Independiente Rivadavia, aunque no ha sido convocado por Néstor Lorenzo.

“Es un gran jugador y puede estar en un equipo más competitivo, y sabemos lo que puede aportar en el momento en que se requiera, que se necesite, pero tenemos también otros jugadores muy importantes en la zona de arriba”.

Respecto a Jhon Jáder Durán, afirmó: “Es un grande, pero debe adoptar comportamientos adecuados para poder estar con un grupo. Él puede darnos muchas alegrías (…) en Inglaterra era donde debería de estar para adquirir un nivel como vemos a Luis Díaz”.

Jhon Durán en una de las prácticas del Fenerbahçe. Instagram oficial del Fenerbahçe

Finalmente, elogió el presente de Luis Díaz en Alemania: “Está en un equipo muy exigente como lo es el Bayern de Múnich, donde está haciendo y realizando una gran labor. ‘Lucho’ anda por un momento especial, un momento brillantísimo y hay que aprovecharlo en la Selección Colombia”.