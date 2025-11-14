Jugador de Francia se burló de la Selección Colombia Sub-17 y se presentaron altercados en la cancha

Más allá de la victoria de este viernes 2-0 de la Selección de Francia Sub-17 sobre su similar de Colombia y su paso a octavos de final del Mundial de Qatar; al finalizar el compromiso se presentó una disputa y un cierre del compromiso candente, luego de los 90 reglamentarios en los que se intentó jugar, se corrió, se luchó y los europeos fueron los ganadores.

Y es que en los minutos finales se presentaron aún en el marco del compromiso jugadas, acciones y actitudes, especialmente de los europeos que comenzaron a elevar la temperatura.

Sin embargo, lo que terminó de encender la mecha entre los dirigidos por Fredy Hurtado fueron los gestos que realizó Christ Batola, el portador de la camiseta número 10 de Francia, quien se burló en varias oportunidades de los jóvenes talentos colombianos.

Esto creció aún más después de que en un contragolpe llegó el segundo tanto de los europeos, justo cuando Colombia se había lanzado al ataque en la búsqueda del empate.

Publicidad

En medio de ese ambiente pesado y por unas protestas airadas, el atacante nuestro Santiago Londoño vio la cartulina roja de parte del árbitro del duelo de dieciseisavos de final del Mundial de Qatar.

Y posteriormente a la finalización del compromiso y ante los hechos relatados, vinieron unos improperios, y unos hechos que trajeron consigo puños y una bronca que duró unos minutos.

Publicidad

"Todo lo sucedido se desencadenó después de que el número '10' de Francia (Christ Batola) en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic). A los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales. Por ahí comenzó todo", relató un aficionado consultado por Gol Caracol.

Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-17 Getty Images

Publicidad

Hasta ahora, no se ha presentado un pronunciamiento oficial de lo sucedido

Atrás quedaron los dos tantos de los galos, por intermedio de Antoine Valero y Pierre Mounguengue, la reacción de los colombianos en la parte complementaria, un remate en el palo de los de Fredy Hurtado y los intentos por empatar.