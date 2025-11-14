Síguenos en::
Jugador de Francia se burló de la Selección Colombia Sub-17 y se presentaron altercados en la cancha

Jugador de Francia se burló de la Selección Colombia Sub-17 y se presentaron altercados en la cancha

Después de finalizado el compromiso entre franceses y colombianos se presentó una pelea entre integrantes de bando y bando. Algunas actitudes burlonas de jugador francés causó malestar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
Christ Batola, jugador de la Selección Francia, en un partido del Mundial Sub-17
Getty Images

