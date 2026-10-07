Juan Manuel Rengifo destapó debilidad que tiene, tras buen juego con Selección Colombia; "vivo esto"

La Selección Colombia cerró su tripleta de partidos de la fecha Fifa con una victoria 2-0 sobre su similar de Perú, después de una buena presentación en especial en el segundo tiempo del compromiso jugado en la ciudad de Miami. Para Néstor Lorenzo surtieron frutos frente a los 'incas' los ingresos de jugadores como el promisorio Juan Manuel Rengifo, quien mostró ser una opción interesante en la generación de juego ofensivo que tanto se reclamó en compromisos como los de México (1-1) y contra Paraguay (derrota por 1-0), en la mencionada serie de fogueos posteriores al Mundial 2026.

El volante de Nacional se llevó así todos los focos y al final del compromiso circularon videos y fotos en redes sociales en las que se le observó hincado en la cancha, con las manos en su rostro secándose las lágrimas. A los pocos instantes, algunos de los integrantes del seleccionado colombiano se acercaron a saludarlo y a abrazarlo, luego del triunfo sobre los peruanos.

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Precisamente Rengifo habló del tema con los medios en zona mixta y comenzó apuntando que "bueno, las lágrimas, no sé, yo siento que a veces soy un poco llorón porque ya he llorado; yo siento que vivo mucho esto. El fútbol es mi vida y es bueno poder seguir cumpliendo sueños, desde mi debut en Atlético Nacional, desde mi primer gol, desde todo lo que he vivido allá, y ahora vivir el sueño de poder vestir la tricolor, de representar este país que tanto uno ama, que tanto uno va a otros lados y ve esa calidez de la gente, ese apoyo".

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El antioqueño también destacó la actitud del camerino y el recibimiento que le dieron en el seno de la Selección Colombia, durante estos 17 días de concentración. "Los compañeros, desde que llegué acá a la concentración, me han dado un apoyo incondicional. Todos vamos para el mismo objetivo, todos nos apoyamos: el que entra, el que juega, el que no jugó también tiene esa actitud y esa buena energía de poder respaldar al compañero, y creo que hoy se reflejó con el gran trabajo que hicimos todos", finalizó Rengifo, quien ahora deberá pasar la página y comenzar a pensar en el duelo de este jueves entre Nacional y Deportes Tolima, en la Liga Betplay 2026.

