'Cucho' Hernández, de los mejores delanteros en Europa; aparece en estadística que lidera Mbappé

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sigue ganando protagonismo en el fútbol europeo. El delantero colombiano del Real Betis aparece entre los atacantes que más metros recorren con el balón en los pies por cada 90 minutos, de acuerdo con una llamativa estadística que tiene a Kylian Mbappé en lo más alto.

El dato fue revelado por el CIES Football Observatory, en colaboración con Impect, y reúne a centrodelanteros y segundos atacantes de las cinco grandes ligas de Europa. Según el listado, Mbappé, del Real Madrid, lidera con un promedio de 245 metros por cada 90 minutos. En ese mismo ranking, ‘Cucho’ Hernández ocupa la décima posición, con 124 metros.

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La presencia del colombiano resulta especialmente llamativa, pues comparte un listado de alto nivel. John Yeboah, del Venezia, es segundo con 221 metros; Matheus Cunha, del Manchester United, aparece tercero con 215; mientras que Sheraldo Becker, del Mainz, registra 198 y Donyell Malen, de la Roma, suma 171.

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Más abajo aparecen Georges Mikautadze, del Villarreal, con 165 metros; Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, con 157; Loïs Openda, del Olympique Lyonnais, con 137, y Liam Delap, del Nottingham Forest, con 133. El ‘Cucho’ cierra el top 10 con sus 124 metros.



Hernández se ha mantenido a las ordenes de Marucio Pellegrini en el club español, ya que no fue tenido en cuenta en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA contra México, Paraguay y Perú.

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Con los sevillanos, el colombiano ha disputado siete partidos en la Liga de España, registrando dos anotaciones y una asistencia, en un acumulado de 422 minutos de juego.

Hernández podría tener de nuevo acción este domingo 11 de octubre cuando Betis reciba al Osasuna, a las 11:30 a.m. (hora Colombia) por la fecha 8 de la Liga 2026-27. Los verdiblancos marchan en la tercera casilla con 16 puntos en la tabla de posiciones.