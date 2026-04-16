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Gol Caracol  / Lionel Messi sorprendió con otro gran negocio: compró un equipo español

Lionel Messi sorprendió con otro gran negocio: compró un equipo español

Mientras estrena nuevo DT en Inter Miami, el astro argentino Lionel Messi anunció la compra de un club. Acá le contamos de qué se trata.

Por: EFE
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Lionel Messi, delantero argentino de Inter Miami, en un partido de pretemporada en 2026
Lionel Messi, delantero argentino de Inter Miami, en un partido de pretemporada en 2026
AFP

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