Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / De jugar contra Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018 a ser estrella de cine y modelo

De jugar contra Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018 a ser estrella de cine y modelo

Se trata de un jugador que disputó la fase de grupos y se enfrentó cara a cara con la Argentina de Lionel Messi. Ahora brilla en la televisión, cine y modelaje.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Rúrik Gíslason y Lionel Messi en Islandia vs. Argentina en Rusia 2018.
Rúrik Gíslason y Lionel Messi en Islandia vs. Argentina en Rusia 2018.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad