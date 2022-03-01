Noticias Caracol Tom Brady
Tom Brady
¿Podrá el colombiano Christian González emular a Tom Brady y ganar el Super Bowl con los Patriots?
Christian González, esquinero de los Patriots e hijo de colombianos, sueña con seguir el legado de Tom Brady y Bill Russell mientras se alista para jugar el Super Bowl LX.
Gol Caracol
¿Qué es de la vida de Tom Brady, la máxima estrella del fútbol americano?
Con siete anillos de campeón, Tom Brady es la figura más grande en la historia de la NFL y después de su retiro ya tiene nuevos roles dentro del fútbol americano.
Gol Caracol
Tom Brady 'saldrá del retiro' y está listo para asumir un nuevo rol en la NFL
El legendario mariscal de campo Tom Brady tendrá un llamativo trabajo para la temporada 2024 de la NFL. Conozca todos los detalles.
Gol Caracol
Estrella de la NFL y jugador legendario del tenis se gozaron el clásico Real Madrid vs. Barcelona
Real Madrid vs. Barcelona es el partido más esperado por los amantes del fútbol y en el clásico de este domingo, un estelar de NFL y un legendario tenista estuvieron presentes en el Santiago Bernabéu.
Gol Caracol
El joven que tiene en mente superar la carrera de Tom Brady: ¡será el primer elegido del draft!
Se trata de Caleb Williams, figura de los USC Trojans, de la liga universitaria, quien dejó en claro que va por el legado de Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL.
Gol Caracol
Tom Brady, a sus 46 años, rompió un récord que había impuesto en la NFL, cuando tenía 22 años
Al parecer, el tiempo no pasa para Tom Brady, considerado como el mejor jugador de fútbol americano de la historia y quien, ahora, impuso un sorprendente registro.
Gol Caracol
La fuerte discusión entre Travis Kelce y Andy Reid, en el Super Bowl, sigue dando de qué hablar
Una de las escenas que más llamó la atención, en la reciente edición del Super Bowl, fue protagonizada por Travis Kelce y Andy Reid, y al respecto habló Tom Brady.
Gol Caracol
Los playoffs 2023, de la NFL, serán los primeros en el siglo XXI sin Peyton Manning o Tom Brady
Peyton Manning y Tom Brady se retiraron de la NFL y por eso los playoffs de la temporada 2023-24 serán históricos. ¿Quién heredará ese legado?
Gol Caracol
Tom Brady y sentido mensaje para Bill Belichick en el que reveló éxito de los New England Patriots
En medio de la salida del legendario entrenador Bill Belichik de los New England Patriots, el exmariscal de campo Tom Brady aprovechó para hacerle una dedicatoria muy emotiva.
Gol Caracol
Tom Brady se animó a elegir quién es su sucesor en la NFL: "La gente ve la Liga por él"
Tras el final de la temporada regular de la NFL, la leyenda Tom Brady habló de la situación actual del fútbol americano y elogió al principal candidato a MVP de la temporada.
Gol Caracol
Tom Brady le dio con toda a la NFL: "Hay mucha mediocridad, no veo la excelencia del pasado"
La otrora estrella de los New England Patriots, Tom Brady, lanzó una dura crítica a la NFL y su nivel el actual. El ex quarterback no en dudó en comparar la liga actual con los 'viejos tiempos'.
Gol Caracol
Tom Brady reveló cuál fue la 'fórmula' para convertirse en el mejor jugador en la historia de la NFL
Contando detalles inéditos, dando a conocer ciertas historias y en un relato abierto y sincero, Tom Brady se refirió a lo que fue clave a lo largo de su carrera.