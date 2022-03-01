En vivo
Noticias Caracol
Tom Brady

Tom Brady

  • Christian González, colombiano de los New England Patriots.
    Christian González, colombiano de los New England Patriots.
    Getty Images.
    Más Deportes

    ¿Podrá el colombiano Christian González emular a Tom Brady y ganar el Super Bowl con los Patriots?

    Christian González, esquinero de los Patriots e hijo de colombianos, sueña con seguir el legado de Tom Brady y Bill Russell mientras se alista para jugar el Super Bowl LX.

  • Tom Brady, en su etapa en los Patriots.
    Tom Brady, en su etapa en los Patriots.
    /AFP
    Gol Caracol

    ¿Qué es de la vida de Tom Brady, la máxima estrella del fútbol americano?

    Con siete anillos de campeón, Tom Brady es la figura más grande en la historia de la NFL y después de su retiro ya tiene nuevos roles dentro del fútbol americano.

  • Tom Brady durante evento publicitario (Imagen de referencia)
    Tom Brady durante evento publicitario (Imagen de referencia).
    Getty Images
    Gol Caracol

    Tom Brady 'saldrá del retiro' y está listo para asumir un nuevo rol en la NFL

    El legendario mariscal de campo Tom Brady tendrá un llamativo trabajo para la temporada 2024 de la NFL. Conozca todos los detalles.

  • Real Madrid venció 3-2 al Barcelona.
    Real Madrid venció 3-2 al Barcelona.
    Mateo Villalba/Getty Images
    Gol Caracol

    Estrella de la NFL y jugador legendario del tenis se gozaron el clásico Real Madrid vs. Barcelona

    Real Madrid vs. Barcelona es el partido más esperado por los amantes del fútbol y en el clásico de este domingo, un estelar de NFL y un legendario tenista estuvieron presentes en el Santiago Bernabéu.

  • Caleb Williams, futura estrella de la NFL.
    Caleb Williams, futura estrella de la NFL.
    Todd Rosenberg/Getty Images
    Gol Caracol

    El joven que tiene en mente superar la carrera de Tom Brady: ¡será el primer elegido del draft!

    Se trata de Caleb Williams, figura de los USC Trojans, de la liga universitaria, quien dejó en claro que va por el legado de Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL.

  • Tom Brady, considerado como el mejor jugador de fútbol americano de la historia, en la NFL
    Tom Brady, considerado como el mejor jugador de fútbol americano de la historia, en la NFL
    Getty Images
    Gol Caracol

    Tom Brady, a sus 46 años, rompió un récord que había impuesto en la NFL, cuando tenía 22 años

    Al parecer, el tiempo no pasa para Tom Brady, considerado como el mejor jugador de fútbol americano de la historia y quien, ahora, impuso un sorprendente registro.

  • Travis Kelce y Andy Reid protagonizaron un duro enfrentamiento, en medio del Super Bowl
    Travis Kelce y Andy Reid protagonizaron un duro enfrentamiento, en medio del Super Bowl
    Getty Images
    Gol Caracol

    La fuerte discusión entre Travis Kelce y Andy Reid, en el Super Bowl, sigue dando de qué hablar

    Una de las escenas que más llamó la atención, en la reciente edición del Super Bowl, fue protagonizada por Travis Kelce y Andy Reid, y al respecto habló Tom Brady.

  • Peyton Manning y Tom Brady en la NFL.
    Peyton Manning y Tom Brady en la NFL.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Los playoffs 2023, de la NFL, serán los primeros en el siglo XXI sin Peyton Manning o Tom Brady

    Peyton Manning y Tom Brady se retiraron de la NFL y por eso los playoffs de la temporada 2023-24 serán históricos. ¿Quién heredará ese legado?

  • Tom Brady y Bill Belichick luego de partido de la NFL
    om Brady y Bill Belichick luego de partido de la NFL.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Tom Brady y sentido mensaje para Bill Belichick en el que reveló éxito de los New England Patriots

    En medio de la salida del legendario entrenador Bill Belichik de los New England Patriots, el exmariscal de campo Tom Brady aprovechó para hacerle una dedicatoria muy emotiva.

  • Tom Brady, exjugador de los New England Patriots de la NFL
    Tom Brady, exjugador de los New England Patriots de la NFL.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Tom Brady se animó a elegir quién es su sucesor en la NFL: "La gente ve la Liga por él"

    Tras el final de la temporada regular de la NFL, la leyenda Tom Brady habló de la situación actual del fútbol americano y elogió al principal candidato a MVP de la temporada.

  • nfl-tom-brady
    Tom Brady reconocido jugador de fútbol americano.
    AFP
    Gol Caracol

    Tom Brady le dio con toda a la NFL: "Hay mucha mediocridad, no veo la excelencia del pasado"

    La otrora estrella de los New England Patriots, Tom Brady, lanzó una dura crítica a la NFL y su nivel el actual. El ex quarterback no en dudó en comparar la liga actual con los 'viejos tiempos'.

  • Tom Brady , jugador de fútbol americano de 44 años.
    Tom Brady , jugador de fútbol americano de 44 años.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Tom Brady reveló cuál fue la 'fórmula' para convertirse en el mejor jugador en la historia de la NFL

    Contando detalles inéditos, dando a conocer ciertas historias y en un relato abierto y sincero, Tom Brady se refirió a lo que fue clave a lo largo de su carrera.

