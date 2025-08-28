Lionel Messi y una noticia que nadie quería escuchar en la Selección Argentina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya está en marcha. La Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, aseguró su clasificación con varias fechas de anticipación, por lo que la atención ahora se centra en lo que puede ser un hecho histórico: el posible último partido de Lionel Messi en unas Eliminatorias Sudamericanas.

El calendario marca que la ‘albiceleste’ se enfrentará a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires por la jornada 17, y cerrará su participación frente a Ecuador el 9 del mismo mes en condición de visitante. Dos partidos que no cambiarán el destino del equipo dirigido por Lionel Scaloni, pero que podrían quedar marcados en la memoria de los hinchas argentinos.

En la antesala de estos compromisos, Messi volvió a dejar abierta la puerta a su futuro. Tras la victoria de Inter Miami por 3-1 frente a Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup, en donde el capitán marcó un doblete, concedió una entrevista que generó un fuerte impacto en la prensa mundial.



¿Lionel Messi jugará su último partido en Eliminatoria?

Lionel Messi con Argentina - Foto: AFP

Las palabras del astro argentino no pasaron desapercibidas. Consultado sobre los próximos encuentros de Argentina, Messi dejó entrever que el choque contra Venezuela podría ser su último partido por Eliminatorias Sudamericanas frente a su gente.

“El partido vs. Venezuela va a ser muy especial para mí, porque va a ser el último por Eliminatorias. Lo voy a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”, declaró el rosarino, dejando la incógnita sobre si seguirá defendiendo la camiseta de su país después de la Copa del Mundo 2026.

El anuncio sorprendió a muchos, aunque no es un secreto que Messi, a sus 38 años, comienza a pensar en el final de su carrera internacional. Aun así, la pasión de los hinchas y la ambición competitiva del capitán mantienen viva la esperanza de que pueda extender su trayectoria un poco más.

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina

Las estadísticas refuerzan la magnitud de su legado. Con la camiseta de Argentina, Messi suma 193 partidos oficiales, en los que ha marcado 112 goles y repartido 61 asistencias. Además de los títulos colectivos, se ha convertido en el máximo referente de la historia albiceleste.