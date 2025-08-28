¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6?

Luego de no conseguir una mejor posición con la contrarreloj del miércoles, el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) enfrentó la sexta etapa con la intención de seguirle la pista a los demás favoritos y sostenerse en la lucha por el título de la Vuelta a España. Pese a que sí cruzó la meta en Andorra con corredores como Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Giulio Ciccone, perdió algunas posiciones.

El triunfo de este jueves se lo llevó el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates), quien se metió en la fuga de la jornada con otros nueve corredores. El pedalista fue astuto, hizo los relevos necesario, pero no gasto demás y en los últimos kilómetros lanzó su ofensiva, la cual no encontró respuesta de alguno de los demás escapados y le bastó para festejar en la línea de meta.

Egan Bernal se mantuvo atento a cualquier movimiento de sus rivales y cruzó la meta en la posición 14° a 4:19 del ganador. Sobre el final, Ciccone atacó desde el lote, pero Vingegaard no lo dejó ir. Sin embargo, todos cedieron tiempo con el noruego Torstein Traeen, quien fue segundo en la fracción y se convirtió en el nuevo líder de la 'ronda ibérica'.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, se lució en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 Getty Images

Con ese panorama, el 'joven maravilla' salió del top-10 y se ubica en la casilla 11° a 2:55 de Traeen. No obstante, está apenas a 22 segundos del danés Jonas (2:33).

Ahora el colombiano del INEOS Grenadiers tendrá que descansar lo que resta del día para recupera fuerzas porque la etapa del viernes no dejará de ser exigente. Serán tres puertos de alta montaña a lo largo de un recorrido de 188 kilómetros entre las localidades de Andorra la Vella y Cerler. Huesca La Magia.

Cabe recordar, que, esta edición de la Vuelta a España tendrá un total de 11 jornadas con llegada en alto.