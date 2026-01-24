Síguenos en:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina y Cagliari respiran en el descenso, tras batacazo en Italia: triunfo 2-1 sobre Fiorentina

Yerry Mina y Cagliari respiran en el descenso, tras batacazo en Italia: triunfo 2-1 sobre Fiorentina

Cagliari sorprendió en su visita al estadio Artemio Franchi y se quedó con los tres puntos frente a la Fiorentina. Yerry Mina jugó los 90 minutos con los 'rossoblú'.

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Yerry Mina, colombiano del Cagliari.
Getty Images.

