Yerry Mina y Cagliari respiran en el descenso, tras batacazo en Italia: triunfo 2-1 sobre Fiorentina

El Fiorentina sucumbió este sábado en casa ante el Cagliari (1-2), en un duelo en el que fue incapaz de tomar el control y que vuelve a colocar al equipo en una situación comprometida, esperando la derrota del Lecce para no caer de nuevo en puestos de descenso.

Después de la gran victoria de la pasada jornada ante el Bolonia, y tras cuatro partidos sin perder, la 'Fiore' volvió a las andadas. Se diluyó ante el Cagliari en el día del homenaje a Rocco Commisso en el Estadio Artemio Franchi de Florencia. El equipo no pudo dedicar a su presidente, fallecido a los 76 años el pasado sábado, otro gran resultado para intentar corregir una temporada desastrosa.

Fueron incapaces los De Gea y compañía, todavía con Moise Kean lesionado, de hacer frente a un Cagliari que se bastó de un grandísimo Marco Palestra para amarrar los tres puntos, con asistencia y el primer tanto de su carrera en Serie A.

El carrilero derecho, cedido desde el Atalanta, es un portento físico que se ha convertido en, además de un jugador revelación en Italia, en un arma ofensiva muy peligrosa de los sardos.



Suya fue la llegada hasta línea de fondo y suyo fue el centro a la cabeza del turco Semih Kilicsoy que acabó en el primer tanto, favorecido por la ligera desviación de Pietro Commuzzo, que mal colocado dejó libre a su marca e impidió la parada de David De Gea.

No contento con eso, nada más comenzar la segunda mitad se prodigó en ataque una vez más y, desde la frontal, consiguió superar al meta español del combinado 'Viola' para duplicar la ventaja de los suyos.

La 'Fiore' reaccionó tarde, con el solitario tanto de Brescianini en el minuto 74, insuficiente para lanzar la remontada. Los de Florencia, de nuevo en riesgo de caer al descenso. El Cagliari, por el contrario, cada vez más lejos, asentado en zona media con 25 puntos, ocho sobre los puestos de peligro.