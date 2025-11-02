Síguenos en::
Rafael Carrascal no da nada por perdido: "Muchas cosas han pasado en el fútbol, vamos por la hazaña"

La figura del América compareció ante la prensa tras la derrota 4-1 frente a Nacional por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay en el Atanasio. "Son partidos largos y queda otro en Cali", agregó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Rafael Carrascal, capitán del América en medio del partido contra Nacional en Copa BetPlay.
Rafael Carrascal, capitán del América en medio del partido contra Nacional en Copa BetPlay.
