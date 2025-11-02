Rafael Carrascal no da nada por perdido: "Muchas cosas han pasado en el fútbol, vamos por la hazaña"

Luego de la derrota 4-1 del América de Cali en su visita al Atlético Nacional por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, el 'profe' Álex Escobar y el capitán de la 'mechita, Rafael Carrascal, comparecieron en rueda de prensa.

Ambos dejaron sus sensaciones ante los medios de comunicación de lo que fue el desempeño de los 'diablos rojos' en la cancha del Atanasio Girardot, este domingo. Lamentaron las desatenciones en la parte posterior.

"Dentro de la estructura que se planteó y el plan de juego era eso: tratar de controlar y tener buena posesión de pelota, de atacar, porque ellos también dejan espacios; pero volvemos a cometer errores comenzando el segundo tiempo y ya es muy complicado un tercer gol", dijo de entrada Escobar.

Atlético Nacional y América de Cali juegan las semifinales de la Copa BetPlay 2025 Colprensa

El timonel encargado del América complementó que a "un equipo de la talla y capacidad de Nacional darle esas ventajas es muy complicado. Nos duele muchísimo, este clásico del fútbol colombiano es muy difícil y digerirlo de la manera cómo lo perdimos. Ahora lo que queda es levantar, hay que poner un poquito más, los muchachos lo saben, todos lo sabemos; hay que sobreponernos de este resultado adverso".

Publicidad

Por su parte, Rafael Carrascal agregó que se van tristes pero que aún queda un juego de vuelta en la ciudad de Cali, mismo en el que irán por la hazaña.

"La idea era controlarlo en todas las líneas, hasta el minuto 37 lo hicimos bien, pero son partidos de clase A donde no te puedes equivocar, nos equivocamos y nos marcan, y de ahí, fue otro partido diferente donde se soltaron más y encontraron espacios donde son fuertes, y desafortunadamente, hicieron la diferencia ahí. Nos vamos un poco tristes y esperemos la vuelta en casa por la hazaña, no hay de otra", sostuvo el oriundo de Tolú Viejo.

Publicidad

Y agregó el capitán de la 'mechita': "Son partidos largos, son dos llaves, era una aquí y queda otra en Cali. Nada está escrito, se ha visto todo, muchas cosas han pasado en el fútbol. Una desatención de nosotros y el partido cambió todo, mientras tanto a Nacional lo teníamos controlado, no fuimos defensivos, esta es una plaza difícil. Intentaremos en la vuelta en casa competir y luchar".

Por último, el volante sostuvo que esperan dar una mejor presentación en la vuelta.

"No es un secreto que hace años que América no gana acá, es una plaza complicada, pero hay que seguir, el fútbol te da revancha. Prepararnos bien y esperar el próximo partido contra Nacional, un clásico, nos duele a todos perder con este equipo; ahora a seguir, levantar de cabeza porque no hay de otra", concluyó Carrascal.