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Gol Caracol  / Lionel Messi dará el último adiós a su padre, en una ceremonia íntima en Rosario

Lionel Messi dará el último adiós a su padre, en una ceremonia íntima en Rosario

El capitán de la Selección Argentina despedirá a su padre, Jorge Messi, quien falleció el sábado a los 68 años. Lionel Messi llegó a Rosario en las últimas horas.

Por: AFP
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Lionel Messi llegando a Rosario para el funeral de su padre, Jorge, quien murió a los 68 años.
Lionel Messi llegando a Rosario para el funeral de su padre, Jorge, quien murió a los 68 años.
Fotos: AFP

Lionel Messi despide este fin de semana a su padre, Jorge Messi, en su Rosario natal plagada de altares improvisados, carteles y mensajes de cariño para su familia que se prepara para el entierro, este domingo, tras el fallecimiento del progenitor del ídolo a los 68 años.

La ceremonia será íntima y tendrá lugar en un cementerio de la localidad de Pérez, lindera a Rosario. Lionel Messi, quien aterrizó el sábado por la noche junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos en un vuelo privado desde Estados Unidos, permanece junto al resto de su familia desde entonces.

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En las inmediaciones del cementerio se acumulan un puñado de personas, entre curiosos, policías y periodistas, además de presentes que algunos fanáticos dejaron durante la madrugada.

Jorge Messi Lionel Messi
Jorge Messi, papá de Lionel Messi
AFP

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"Fuerza flia (familia) Messi" o "Fuerza Messi, te amo siempre", se leía en algunos de los carteles que los hinchas pegaron en la reja del cementerio, que acompañaban una corona floral, vio la 'AFP' desde el lugar.

Su compañero de selección, el mediocampista Leandro Paredes, dijo que era su intención visitarlo, tras el partido que disputó con Boca contra Vélez el sábado por la noche

"Seguramente le haga bien que estemos ahí. Ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía (por el domingo)", dijo Paredes a la prensa tras el partido.

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Medios locales reportaron que otro de sus compañeros de selección y, en este caso de equipo, Rodrigo de Paul, viajará a Argentina para acompañar al '10'.

Si bien no se hizo público por parte de la familia el motivo de muerte, el diario local 'Clarín' señaló que se trató de un cáncer con el cual Jorge Messi luchaba hace meses.

El padecimiento del padre del astro se hizo público durante el Mundial de Norteamérica 2026, cuando Lionel Messi rompió en llanto tras convertir un gol contra Argelia, lágrimas luego aludidas a cuestiones personales, según el ídolo, pero que la prensa local señaló que respondían al cuadro de salud de su padre.

Tras rumores sobre su condición, la familia informó en junio, poco después iniciado el torneo, que Jorge Messi se encontraba bajo seguimiento médico, sin más detalles.

Jorge Messi, papá de Lionel Messi
Jorge Messi, papá de Lionel Messi
AFP

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Luego del Mundial, Lionel Messi viajó a Rosario durante algunos días para visitar a Jorge.

- Pésame del fútbol mundial -

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El mensaje de pésame llegó desde distintos puntos del planeta.

El FC Barcelona, club en el que Lionel forjó buena parte de su carrera, agradeció a Jorge por haberle confiado sus primeros años y su etapa de mayor esplendor futbolístico.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un minuto de silencio y brazaletes negros en todas las categorías del fútbol argentino, con banderas a media asta hasta el próximo viernes.

El Inter Miami, la casa de Messi desde julio de 2023, guardó un minuto de silencio la noche del sábado previo a su partido contra el Monterrey por la Leagues Cup, y sus compañeros de equipo disputaban el compromiso con un brazalete negro en sus brazos.

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Tras convertir un gol, De Paul mostró debajo de su camiseta otra con el número '10' en homenaje a Messi.

Figuras del deporte y del espectáculo argentino, entre ellas la exesposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, y otro compañero de escuadra de La Pulga, Luis Suárez, también expresaron su apoyo a la familia Messi en redes sociales.

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Leones FC, el club presidido por Matías Messi, hermano del astro, suspendió toda su actividad deportiva en señal de duelo.

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