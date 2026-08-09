Primer jugador descartado por River Plate vs. Santa Fe; tienen un temor

Esta semana retornan las emociones en la Copa Sudamericana, y uno de los partidos de los octavos de final que llama la atención es el que protagonizarán Santa Fe vs. River Plate, siendo el primer 'round' el miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Lo cierto es que el cuadro 'millonario' dio por descartado a un jugador.

Fue el propio entrenador del conjunto argentino, Eduardo 'Chacho' Coudet, el que generó las novedades en rueda de prensa, tras haber sumado otra derrota en la Liga de Argentina, esta vez 1-0 en su visita a Tigre.

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¿Cuál es el jugador que descartó River Plate para enfrentar a Santa Fe en Copa Sudamericana?

En ese orden de ideas, el futbolista que no estará para el duelo de ida de los octavos de final es Thiago Almada, quien fue traspasado desde Atlético de Madrid a la 'banda cruzada' en las últimas horas por una cifra cercana a los 20 millones de euros, una cantidad récord para una adquisición en la historia del fútbol argentino.

Thiago Almada; jugador argentino y de River Plate Fotografía de: AFP

"Sería irreal pensar que Thiago (Almada) pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también”, esas fueron las palabras de Coudet a la prensa.

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Por lo tanto, Almada, de 25 años, quedó descartado para el juego frente al 'león' en El Campín, pero estaría para el encuentro del próximo domingo frente a Argentinos Juniors y para la vuelta contra Santa Fe, el miércoles 19 de agosto en El Monumental.

Un refuerzo 'millonario'

Almada firmará en los próximos días contrato con River hasta fines de 2029, y con 25 años, buscará recuperar protagonismo y acción luego de una temporada en Atlético de Madrid en la que no consiguió brillar en toda su dimensión, con un total de 40 partidos en el 'colchonero', y un saldo de cuatro goles y dos asistencias.

Más allá de su trayectoria en los clubes, Thiago Almada se convirtió en uno de los nombres habituales en la selección argentina, con la que ganó la Copa del Mundo en Catar 2022 y fue finalista recientemente en Norteamérica.

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Santa Fe vs. River Plate, el partido más atractivo de los octavos de final de la Copa Sudamericana. AFP.

¿A qué hora es Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana?

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El partido de ida por los octavos de final está programado para este miércoles 12 de agosto, en horario de las 7:30 de la noche.