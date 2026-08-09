Este domingo, la Selección Colombia tendrá su segunda salida en el Sudamericano Sub-17 de Futsal, que se juega en Paraguay. La 'tricolor' medirá fuerzas frente al combinado anfitrión en el Complejo Suma, ubicado en Luque, con la finalidad de la victoria. ¡No se pierda este duelo EN VIVO HOY por Gol Caracol HD2 y Ditu!
¿Cómo llega la Selección Colombia Sub-17 de Futsal a este compromiso?
Los dirigidos por Roberto Bruno empataron a tres goles con Chile en su debut en el certamen de la Conmebol. Los goles del quinteto colombiano fueron anotados por Juan Manuel Solano, Duván Parra y Juan David González.
Publicidad
Por el lado de los 'guaraníes' tuvieron un estreno exitoso, al imponerse 5-3 a Uruguay. Fue un juego en donde Paraguay mostró gran categoría en el segundo tiempo, ya que remontó un 2-0 en contra. Octavio Cáceres, un autogol de Ignacio Moreira, Giulianno Tessaro, Fabricio Giménez y Mauro Mora, los autores de los goles del combinado 'albirrojo'.
¿A qué hora juega HOY Colombia vs. Paraguay por el Sudamericano Sub-17 de Futsal?
Día: domingo 8 de agosto.
Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia).
Jornada: fecha 2 del grupo A.
Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).
Publicidad
Los otros partidos del segunda jornada
- Ecuador vs. Brasil
- Perú vs. Argentina
- Uruguay vs. Venezuela
Estos son los grupos del Conmebol Sudamericano de Futsal Sub-17
Grupo A
- Paraguay
- Venezuela
- Chile
- Uruguay
- Colombia
Grupo B
- Argentina
- Brasil
- Bolivia
- Ecuador
- Perú
Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026:
- Juan David González Marroquín – Real Cundinamarca.
- Santiago José Betancourt Valega – Independiente Barranquilla.
- Duvan Santiago Parra Hernández – Supercolor.
- Mateo Salazar Carvajal – Carmen De Viboral.
- Julian Andres Álvarez López – Rionegro FC.
- Harol Estik Torres Linares – Atlas Futsal.
- Jostin Sneik Barreto Bastos – Atlas Futsal.
- Edwin Santiago Mercado Torres – Real Cundinamarca.
- Juan Felipe Sepulveda Arias – Bahía Caribe.
- Matías Almey Barrios Garzón – Real Cundinamarca.
- Sebastian Ruiz Loaiza – Gladiadores FC.
- Juan Manuel Solano Gómez – Atlas Futsal.
- Kevin Posada Caicedo – U.Sergio Arboleda.
- Juan Jose Medrano Santana – Club Deportivo Maracaneiros.