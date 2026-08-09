Este domingo, la Selección Colombia tendrá su segunda salida en el Sudamericano Sub-17 de Futsal, que se juega en Paraguay. La 'tricolor' medirá fuerzas frente al combinado anfitrión en el Complejo Suma, ubicado en Luque, con la finalidad de la victoria. ¡No se pierda este duelo EN VIVO HOY por Gol Caracol HD2 y Ditu!

¿Cómo llega la Selección Colombia Sub-17 de Futsal a este compromiso?

Los dirigidos por Roberto Bruno empataron a tres goles con Chile en su debut en el certamen de la Conmebol. Los goles del quinteto colombiano fueron anotados por Juan Manuel Solano, Duván Parra y Juan David González.

Selección Colombia Sub-17 de Futsal en el Sudamericano en Paraguay. Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

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Por el lado de los 'guaraníes' tuvieron un estreno exitoso, al imponerse 5-3 a Uruguay. Fue un juego en donde Paraguay mostró gran categoría en el segundo tiempo, ya que remontó un 2-0 en contra. Octavio Cáceres, un autogol de Ignacio Moreira, Giulianno Tessaro, Fabricio Giménez y Mauro Mora, los autores de los goles del combinado 'albirrojo'.



¿A qué hora juega HOY Colombia vs. Paraguay por el Sudamericano Sub-17 de Futsal?

Día: domingo 8 de agosto.

Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia).

Jornada: fecha 2 del grupo A.

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).

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Los otros partidos del segunda jornada

Ecuador vs. Brasil

Perú vs. Argentina

Uruguay vs. Venezuela

Estos son los grupos del Conmebol Sudamericano de Futsal Sub-17

Grupo A



Paraguay

Venezuela

Chile

Uruguay

Colombia

Grupo B



Argentina

Brasil

Bolivia

Ecuador

Perú

Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026: