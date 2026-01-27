Síguenos en:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior / Negociación de delantero colombiano sería récord para club en Brasil; supera a goleador de Nacional

Negociación de delantero colombiano sería récord para club en Brasil; supera a goleador de Nacional

Dicho artillero colombiano tuvo un buen cierre de 2025, y ahora desde Brasil lo pretende un equipo que está dispuesto a pagar una 'millonada' para tenerlo en sus filas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 27 de ene, 2026
Edwuin Cetré es pretendido por Athetico Paranaense.
