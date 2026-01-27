Negociación de delantero colombiano sería récord para club en Brasil; supera a goleador de Nacional

El mercado del fútbol brasileño mueve millones cada temporada. Figuras de todos los continentes se han dejado seducir no sólo por el ambiente que se respira en cada cancha y el renombre que tiene esta liga, sino por el atractivo de los salarios, de los mejores en esta parte del globo terráqueo. De los últimos rumores de la ventana de transferencias hay un jugador colombiano que podría aterrizar en la nación de la samba: Edwuin Cetré.

El extremo, actualmente en Estudiantes de la Plata, es pretendido por Athletico Paranaense, escuadra que a su vez está dispuesto a pagar una 'millonada' para tenerlo en sus filas para este 2026. Desde Brasil precisan, que en caso tal de que se llegue a buen puerto su incorporación, sería el traspaso más costoso del 'Furacao' en toda su historia.

Cetré Angulo, de 28 años, tuvo un buen cierre de 2025 con el 'pincha', al ganar el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Por la banda, el exJunior de Barranquilla e Independiente Medellín fue una verdadera pesadilla para los rivales.

Edwuin Cetré es pretendido por Athetico Paranaense. AFP

"El Athetico avanza con buen pie en el fichaje del extremo Edwuin Cetré, procedente de Estudiantes, en una operación que podría batir un récord histórico. La cifra ronda los 6 millones de dólares ( más de R$ 31 millones de reales), superando los R$ 27 millones de Viveros, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del 'furacão'", escribieron en la página web del diario 'Globo Esporte'.



El cuadro dirigido por Odair Hellmann necesita un jugador desequilibrante por la banda izquierda, y Cetré encajaría perfectamente en la ecuación. El colombiano aportaría velocidad, explosividad, y por supuesto, goles. Luiz Fernando, Julimar, e Isaac - quien se está recuperando de una lesión- , son las opciones en ese puesto; pero sus características son muy diferentes.

"Cetré ha llamado la atención de otros clubes, como River Plate, pero el Athletico Paranaense lidera actualmente la carrera por su fichaje, y solo faltan algunos detalles para un resultado positivo. Se espera que el jugador potencie el juego ofensivo del Athletico esta temporada", terminaron por indicar en el medio anteriormente citado.

En ese orden de ideas, sólo queda esperar si Cetré cambiará de aires, tendrá un nuevo reto en su carrera deportiva, en un fútbol como el brasileño que ya tiene a otros jugadores colombianos brillando temporada tras temporada.