Luis Enrique no se confía a pesar del 5-2 del PSG contra Chelsea; "puede pasar de todo"

Luis Enrique Martínez, técnico del Paris Saint-Germain, destacó este lunes que hay tres equipos que parten con una ventaja de tres goles en la vuelta de octavos de final, el Real Madrid ante el Manchester City (3-0), el Atlético de Madrid frente al Tottenham (5-2) y el suyo, el PSG, contra el Chelsea (5-2), y señaló que no está seguro de cuántos se clasificarán.

"Hay tres encuentros que tienen esta diferencia de tres goles... veremos cuántos se clasifican. El fútbol es una cosa maravillosa y puede pasar de todo", dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al partido de vuelta ante el Chelsea.

"Solo hemos jugado el primer partido y nos queda el segundo que va a ser diferente. A estas alturas de competición cada partido es complicado y difícil, pero estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Intentaremos jugar lo mejor que podamos", añadió.

"Habrá momentos difíciles durante el encuentro y es importante lidiar con ellos. Necesitamos controlarlos y aprovechar las oportunidades que tengamos", comentó.



Luis Enrique, director técnico español del PSG, sufrió un accidente mientras que montaba bicicleta AFP

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Los de Luis Enrique, que cuentan con la baja de Fabián Ruiz, lesionado a finales de enero, tratarán de mantener la ventaja para clasificarse para los cuartos de final. "Siempre es un placer de jugar con equipos de la Premier League porque son los mejores. Vamos a poder demostrar nuestra calidad.

Durante esta semana se disputarán los segundos enfrentamientos por los octavos de la Champions League. El equipo dirigido por el técnico español Luis Enrique será visitante en el estadio Stamford Bridge, Londres. Este enfrentamiento será decisivo para saber qué equipo pasará a los cuartos de final del torneo.