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Gol Caracol  / Luis Enrique no se confía a pesar del 5-2 del PSG contra Chelsea; "puede pasar de todo"

Luis Enrique no se confía a pesar del 5-2 del PSG contra Chelsea; "puede pasar de todo"

El pasado miércoles 11 de marzo, se enfrentaron en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League, el Chelsea y el PSG, con los franceses consiguiendo una ventaja de tres goles.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Jugadores del PSG celebran un gol contra Newcastle, por la fecha 8 de la Champions League
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Getty Images

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