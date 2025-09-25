Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luto en Inglaterra: futbolista falleció, tras fuerte golpe en la cabeza en pleno partido

Luto en Inglaterra: futbolista falleció, tras fuerte golpe en la cabeza en pleno partido

Este jueves 25 de septiembre se confirmó el fallecimiento de un jugador inglés, luego de estar varios días internado en un hospital por una herida cerebral producto de un choque en un partido.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Billy Vigar, jugador del Chichester FC y excanterano del Arsenal.
Billy Vigar, jugador del Chichester FC y excanterano del Arsenal.
FA Cup.

Publicidad

Publicidad

Publicidad