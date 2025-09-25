Luto en Inglaterra: futbolista falleció, tras fuerte golpe en la cabeza en pleno partido

Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester FC, ha fallecido este jueves tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido el pasado fin de semana.

Vigar, de 21 años, sufrió un golpe en la cabeza con un muro en el partido contra el Finchley este sábado en la Isthmian League Premier División, es decir, la séptima división del fútbol inglés.

"Chichester City Football Club puede confirmar que el sábado 20 de septiembre uno de nuestros jugadores sufrió una lesión grave en nuestro partido en Wingate & Finchley. En este momento el club no hará más comentarios", se lee en el comunicado del club en redes sociales.

CHICHESTER CITY FOOTBALL CLUB STATEMENT.



Chichester City Football Club can confirm that on Saturday September 20th one of our players sustained a serious injury in our match at Wingate & Finchley.

At this stage the club will be making no further comment. — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 21, 2025

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El Martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana", dijo su familia en un comunicado.

Vigar llegó a la cantera del Arsenal con catorce años y estuvo siete, coincidiendo en las categorías inferiores de los 'Gunners' con futbolistas como Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño and Brook Norton-Cuffy.

"Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo -una vez dijo que el día que le seleccionamos fue el más importante de su vida- y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y con sus seres queridos en este tiempo tan difícil", dijo el Arsenal en un comunicado.